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    Сарвели: «Все нравится в «Крыльях», но не готов к пожизненному контракту, как Тюкавин»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели заявил, что не готов заключить пожизненный контракт с командой.

    – На днях Тюкавин заявил, что если бы «Динамо» предложило ему пожизненный контракт, он подписал бы. А вы, поступи такое предложение от «Крыльев»?

    – Провокационный вопрос. В «Крыльях» мне все нравится, я здесь счастлив. Но у каждого человека есть амбиции.

    Если представится возможность проявить себя на более высоком уровне, рассмотрю такое предложение с уважением и благодарностью к своей нынешней команде. Надеюсь, мои слова не будут восприняты превратно.

    Весь футбол базируется на стремлении игроков подняться по карьерной лестнице как можно выше. Только люди из «Барселоны» или «Баварии», наверное, не мечтают о большем, они и так на самом верху.

    • Сарвели забил 6 голов и отдал ассист в 17 матчах сезона РПЛ.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.01.2022 09:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +495

      111Hunter111 16 часов назад

      Сравнил опу с пальцем, прокладки с Великим Динамо.

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