«Мы учли все репутационные риски». «Химки» объяснили подписание Волкова, отбывшего дисквалификацию за договорной матч

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал подписание центрального защитника БАТЭ Захара Волкова, который отбыл дисквалификацию за участие в договорных матчах.

«Мы следили за ним, когда «Химки» еще выступали в Футбольной национальной лиге, но на тот момент Захар считался одним из самых перспективных футболистов Белоруссии и был для нас – команды ФНЛ – не по карману. Потом случился этот инцидент, после которого мы взяли паузу.

Когда он отбыл дисквалификацию и возобновил карьеру, мы вернулись к идее подписания Волкова, уже будучи командой РПЛ. Навели справки у людей, которые были в курсе ситуации. Поняли, что прямого участия в этой истории футболист не принимал.

Также обратились в Белорусскую федерацию футбола за разъяснениями. Получили ответ, что дисквалификация снята и Захар может играть без ограничений.

Разумеется, перед началом переговоров мы учли все репутационные риски, но нам гораздо важнее его футбольные качества, чем история, в которую он был втянут», – сказал Ульянов.

С августа 2020 года белорус отбывал дисквалификацию за участие в договорном матче.

Волкова изначально отстранили на 2 года, однако в сентябре 2021-го исполнение оставшейся части наказания отсрочили на 2 года.

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