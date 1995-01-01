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    «Химки» близки к подписанию белоруса Волкова, отбывавшего дисквалификацию за договорные матчи

    Центральный защитник БАТЭ Захар Волков может продолжить карьеру в РПЛ.

    «Химки» близки к подписанию контракта с 24-летним футболистом.

    • С августа 2020 года белорус отбывал дисквалификацию за участие в договорном матче.
    • Волкова изначально отстранили на 2 года, однако в сентябре 2021-го исполнение оставшейся части наказания отсрочили на 2 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15318

      paracetamol 1 час назад

      Помогать будет за бабки матчи сливать. Зарплату же надо платить, так что команда поможет!

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      Рейтинг: +56835

      portero 1 час назад

      Бюджетные варианты Химки ищут, чуйка что не будут они зарплату вовремя платить...

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