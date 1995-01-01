«Химки» близки к подписанию белоруса Волкова, отбывавшего дисквалификацию за договорные матчи

Помогать будет за бабки матчи сливать. Зарплату же надо платить, так что команда поможет!
Центральный защитник БАТЭ Захар Волков может продолжить карьеру в РПЛ.
«Химки» близки к подписанию контракта с 24-летним футболистом.
- С августа 2020 года белорус отбывал дисквалификацию за участие в договорном матче.
- Волкова изначально отстранили на 2 года, однако в сентябре 2021-го исполнение оставшейся части наказания отсрочили на 2 года.
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