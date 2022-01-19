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    «Зенит» и «Интернасьонал» на финальной стадии переговоров по Алберто («Чемпионат»)

    Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто близок к переходу в «Зенит». Клубы находятся на финальной стадии переговоров.

    «Стороны максимально близки к полной договорeнности. Договориться о сделке должны в ближайшие пару дней», – сообщили «Чемпионату» два источника, знакомых с ситуацией.

    • Алберто – воспитанник «Сантоса».
    • В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
    • Рыночная стоимость 20-летнего игрока – 6 миллионов евро.

    Форвард «Интернасьонала» Алберто перейдет в «Зенит». Азмун сможет уйти зимой (RMC Sport)

    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2022 17:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +717

      вальтер79 19 января, 20:10

      усиление однако значит азмун на выходе

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      Рейтинг: +56941

      portero 19 января, 17:45

      Это который из "Сантоса" свободным агнтом ушёл, может и не заиграть, к нему подход нужен наверное...

      0
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      Рейтинг: +235

      КУКУШКА 19 января, 17:32

      Очередного шлака типа малкама бомжарня берет!

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