«Зенит» и «Интернасьонал» на финальной стадии переговоров по Алберто («Чемпионат»)

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто близок к переходу в «Зенит». Клубы находятся на финальной стадии переговоров.

«Стороны максимально близки к полной договорeнности. Договориться о сделке должны в ближайшие пару дней», – сообщили «Чемпионату» два источника, знакомых с ситуацией.

Алберто – воспитанник «Сантоса».

В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.

Рыночная стоимость 20-летнего игрока – 6 миллионов евро.

Форвард «Интернасьонала» Алберто перейдет в «Зенит». Азмун сможет уйти зимой (RMC Sport)