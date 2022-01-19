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Главные новости дня. Россия может подать заявку на проведение Евро-2032, на стадионах РПЛ разрешат продавать пиво

19 января 2022, 01:17
6

Лимит в РПЛ не отменили из-за Мутко. Он высказался о важности Олимпиады («СЭ»).

Михельсон – о Черчесове после Евро: «Увольняйте сегодня, я сам выплачу неустойку».

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В сети появилось детское фото Тюкавина в футболке «Спартака».

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На стадионах РПЛ разрешат продавать пиво. Это лоббирует «Зенит» в лице Илюхиной («СЭ»).

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СКР возбудил дело о налоговых махинациях при строительстве стадионов в Саранске и Самаре. Ущерб – более 2,6 миллиарда рублей.

Месси не включил Левандовски в тройку лучших игроков года. Он проголосовал за Неймара, Мбаппе и Бензема.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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Enter2006
1642545969
Упаси БОГ! Все помнят что было после ЧМ-2018. Не нужно нам Евро-2032. Чтобы после него пенсионный возраст увеличили до 70 лет и сказали с зомбоящика: "отнестись к этому с пониманием"?? Чур меня, чур!
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pele1981
1642570810
Продавать пиво - отличная, однако, новость! До полного комплекта нужно еще и "девочек" из сауны на стадион определить)))
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Plyash
1642587415
"Слуги народа",отдайте деньги на благотворительность больным детишкам да стареньким пенсионерам,которые вам это государство построили.Пожить на МРОТ не хотите ли,а то рожи в экран телевизора не влазят.
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