Главные новости дня. Россия может подать заявку на проведение Евро-2032, на стадионах РПЛ разрешат продавать пиво

"Слуги народа",отдайте деньги на благотворительность больным детишкам да стареньким пенсионерам,которые вам это государство построили.Пожить на МРОТ не хотите ли,а то рожи в экран телевизора не влазят.
Лимит в РПЛ не отменили из-за Мутко. Он высказался о важности Олимпиады («СЭ»).
Михельсон – о Черчесове после Евро: «Увольняйте сегодня, я сам выплачу неустойку».
Тюкавин – о «Спартаке»: «Никогда не нравился красный цвет».
В сети появилось детское фото Тюкавина в футболке «Спартака».
Федун лоббирует лимит с 13 легионерами в заявке и налог на иностранцев.
На стадионах РПЛ разрешат продавать пиво. Это лоббирует «Зенит» в лице Илюхиной («СЭ»).
Россия может подать заявку на проведение Евро-2032.
Арбитр Серра плакал после матча «Милан» – «Специя». Его отстранят от работы.
СКР возбудил дело о налоговых махинациях при строительстве стадионов в Саранске и Самаре. Ущерб – более 2,6 миллиарда рублей.
Месси не включил Левандовски в тройку лучших игроков года. Он проголосовал за Неймара, Мбаппе и Бензема.