Главные новости дня. Россия может подать заявку на проведение Евро-2032, на стадионах РПЛ разрешат продавать пиво

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2022 01:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10320

      playsh 19 января, 13:16

      "Слуги народа",отдайте деньги на благотворительность больным детишкам да стареньким пенсионерам,которые вам это государство построили.Пожить на МРОТ не хотите ли,а то рожи в экран телевизора не влазят.

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      Рейтинг: +117

      pele1981 19 января, 08:40

      Продавать пиво - отличная, однако, новость! До полного комплекта нужно еще и "девочек" из сауны на стадион определить)))

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      ...
      Рейтинг: +10320

      playsh > pele1981 19 января, 13:19

      А депутаты пусть мороженое и обещаное пиво по рядам бесплатно разносят...

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      Рейтинг: +117

      pele1981 > playsh 19 января, 14:23

      Точно. А кто из депутатов откажется, того лишить мандата)

      1
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 01:46

      Упаси БОГ! Все помнят что было после ЧМ-2018. Не нужно нам Евро-2032. Чтобы после него пенсионный возраст увеличили до 70 лет и сказали с зомбоящика: "отнестись к этому с пониманием"?? Чур меня, чур!

      1
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      Рейтинг: +1159

      нейтральныйкакникто > Enter2006 19 января, 05:26

      Не после ЧМ , а во время проведения

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