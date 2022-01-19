Главные новости дня. Россия может подать заявку на проведение Евро-2032, на стадионах РПЛ разрешат продавать пиво

Лимит в РПЛ не отменили из-за Мутко. Он высказался о важности Олимпиады («СЭ»).

Михельсон – о Черчесове после Евро: «Увольняйте сегодня, я сам выплачу неустойку».

Тюкавин – о «Спартаке»: «Никогда не нравился красный цвет».

В сети появилось детское фото Тюкавина в футболке «Спартака».

Федун лоббирует лимит с 13 легионерами в заявке и налог на иностранцев.

На стадионах РПЛ разрешат продавать пиво. Это лоббирует «Зенит» в лице Илюхиной («СЭ»).

Россия может подать заявку на проведение Евро-2032.

Арбитр Серра плакал после матча «Милан» – «Специя». Его отстранят от работы.

СКР возбудил дело о налоговых махинациях при строительстве стадионов в Саранске и Самаре. Ущерб – более 2,6 миллиарда рублей.

Месси не включил Левандовски в тройку лучших игроков года. Он проголосовал за Неймара, Мбаппе и Бензема.