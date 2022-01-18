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  • Лимит в РПЛ не отменили из-за Мутко. Он высказался о важности Олимпиады («СЭ»)

Лимит в РПЛ не отменили из-за Мутко. Он высказался о важности Олимпиады («СЭ»)

18 января 2022, 21:45
11

Лимит на легионеров в РПЛ не был отменен этой осенью, возможно, из-за позиции бывшего президента РФС Виталия Мутко.

По информации «СЭ», многие источники приписывают посыл про важность футбольного олимпийского турнира именно Мутко.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин заявил: «Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде, если одни иностранцы у нас будут играть».

  • Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита».
  • Он возглавлял РФС с 2005 по 2018-й год.
  • При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (11)
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derrik2000
1642532632
ДруЗЗя самизнаетекого по-прежнему гадят, как могут. Изо всех сил. Перефразируя Мандельштамма, он живёт, под собою не чуя страны. (((
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вальтер79
1642532785
да уж маразм крепчает дальше некуда
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JTherry
1642533296
просто Путину не совсем правильно перевели месседж Мутко на "чистейшем" английском...) поздновато спохватились - с сентября ждали, как преподнести в СМИ...
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Лфшт
1642533956
Дебилы тупые, когда вы уже нажретесь ? Не было лимита - играли везде, а после 2008го мы везде только сосем
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Enter2006
1642545503
Михаил Задорнов: "проблема России не в том что она не может накормить бедных, а в том что богатые не могут нажраться".
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моэм
1642574854
Ты видишь Мутко ? ..нет...и я нет...а он есть...в футболе по прежнему ...это вам не суслик ! ...гадил , гадил в футболе ...потом вроде как ушёл и все "выдохнули" ...но футболу гадить не бросил, как оказалось.
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vladimir-7
1642574996
Мудко однажды сказал, а "мудрейший из мудрейших"через несколько лет повторил, выдав это высказывание за свою идею, ну прямо как у Шелинберга (О. Табаков) в "Семнадцать мгновений весны".
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zigbert
1642598174
Без Мутко ни один вопрос связанный с футболом теперь не решишь.
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Hektor 84
1642693826
А как бывший презик РФС отлучённый от футбольной кормушки, та и вообще от спорта влиять на какие то футбольные вопросы? Источник желтая газетенка.
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