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    Лимит в РПЛ не отменили из-за Мутко. Он высказался о важности Олимпиады («СЭ»)

    Лимит на легионеров в РПЛ не был отменен этой осенью, возможно, из-за позиции бывшего президента РФС Виталия Мутко.

    По информации «СЭ», многие источники приписывают посыл про важность футбольного олимпийского турнира именно Мутко.

    Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин заявил: «Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде, если одни иностранцы у нас будут играть».

    • Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита».
    • Он возглавлял РФС с 2005 по 2018-й год.
    • При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.

    Галактионов – о словах Путина про Олимпиаду: «Нельзя добраться на 70-й этаж, не построив фундамент»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2022 21:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 20 января 2022, 18:50

      А как бывший презик РФС отлучённый от футбольной кормушки, та и вообще от спорта влиять на какие то футбольные вопросы? Источник желтая газетенка.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2022, 16:16

      Без Мутко ни один вопрос связанный с футболом теперь не решишь.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2022, 09:49

      Мудко однажды сказал, а "мудрейший из мудрейших"через несколько
      лет повторил, выдав это высказывание за свою идею, ну прямо как у Шелинберга (О. Табаков) в "Семнадцать мгновений весны".

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      Рейтинг: +2303

      моэм 19 января 2022, 09:47

      Ты видишь Мутко ? ..нет...и я нет...а он есть...в футболе по прежнему ...это вам не суслик ! ...гадил , гадил в футболе ...потом вроде как ушёл и все "выдохнули" ...но футболу гадить не бросил, как оказалось.

      3
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 > моэм 19 января 2022, 14:18

      я думал о нём все уже забыли как о персоне относящейся к футболу, но оказывается не так, сраная бункерная крыса своих держит рядышком (( https://youtu.be/IA_evL-1F0w

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 19 января 2022, 01:38

      Михаил Задорнов: "проблема России не в том что она не может накормить бедных, а в том что богатые не могут нажраться".

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      Рейтинг: +6910

      Semenycch 18 января 2022, 23:16

      Путину про футбол лучше молчать.

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      Рейтинг: +67331

      portero > Semenycch 18 января 2022, 23:41

      Ему про всё лучше молчать, про повышение медиком ляпнул, медиков и больницы в два раза сократили... мужики работяги 50% до пенсии доживали, скоро и 20% доживать не будет, про чтнуш не говорю их сук лопатой не убьешь....
      Про ковид тоже затоптал херню нести (как попки пляшут под одну дудку)...

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      Рейтинг: +1028

      Лфшт 18 января 2022, 22:25

      Дебилы тупые, когда вы уже нажретесь ? Не было лимита - играли везде, а после 2008го мы везде только сосем

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      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2022, 22:22

      Сказочный руководитель

      4
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      Рейтинг: +28519

      JTherry 18 января 2022, 22:14

      просто Путину не совсем правильно перевели месседж Мутко на "чистейшем" английском...) поздновато спохватились - с сентября ждали, как преподнести в СМИ...

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      Рейтинг: +1444

      вальтер79 18 января 2022, 22:06

      да уж маразм крепчает дальше некуда

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