Лимит в РПЛ не отменили из-за Мутко. Он высказался о важности Олимпиады («СЭ»)

Лимит на легионеров в РПЛ не был отменен этой осенью, возможно, из-за позиции бывшего президента РФС Виталия Мутко.

По информации «СЭ», многие источники приписывают посыл про важность футбольного олимпийского турнира именно Мутко.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин заявил: «Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде, если одни иностранцы у нас будут играть».

Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита».

Он возглавлял РФС с 2005 по 2018-й год.

При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.

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