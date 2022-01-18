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    Арбитра Серру отстранят от работы. Он ошибся в матче «Милан» – «Специя»

    Итальянская ассоциация судей признала ошибку Марко Серры в концовке матча 22-го тура Серии А между «Миланом» и «Специей» (1:2).

    Миланскому клубу принесли извинения, а также пообещали отстранить 39-летнего рефери от работы как минимум на два тура чемпионата.

    • Серра не засчитал гол Жуниора Мессьяса в ворота «Специи».
    • Арбитр остановил игру перед ударом бразильца и назначил штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.
    • В итоге «Милан» проиграл и упустил шанс выйти в лидеры Серии А.

    Пиоли – о незасчитанном голе Мессьяса: «Судья извинился перед «Миланом» и признал, что ошибся»

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    18.01.2022 13:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2022, 17:15

      Такой матч судья наСеррил, его надо до конца сезона отстранить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Денис Севас 18 января 2022, 15:23

      Какие извинения?? Тупо засудили Милан! Лучшее решение переиграть матч!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 18 января 2022, 15:05

      А если в итоге помешает стать чемпионами, то его порвать ведь болельщики могут..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 13:52

      Повлиявшая на результат ошибка....
      Ну две игры маловато, косяк солидный....

      1
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