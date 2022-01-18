Арбитра Серру отстранят от работы. Он ошибся в матче «Милан» – «Специя»

Итальянская ассоциация судей признала ошибку Марко Серры в концовке матча 22-го тура Серии А между «Миланом» и «Специей» (1:2).

Миланскому клубу принесли извинения, а также пообещали отстранить 39-летнего рефери от работы как минимум на два тура чемпионата.

Серра не засчитал гол Жуниора Мессьяса в ворота «Специи».

Арбитр остановил игру перед ударом бразильца и назначил штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.

В итоге «Милан» проиграл и упустил шанс выйти в лидеры Серии А.

Пиоли – о незасчитанном голе Мессьяса: «Судья извинился перед «Миланом» и признал, что ошибся»