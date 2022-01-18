Пиоли – о незасчитанном голе Мессьяса: «Судья извинился перед «Миланом» и признал, что ошибся»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Жуниора Мессьяса в ворота «Специи» в 22-м туре Серии А.
Арбитр не засчитал гол, поскольку до этого зафиксировал фол со стороны игрока «Специи». Мяч оказался в сетке уже после свистка.
«Я пытался успокоить своих игроков, но не смог – второй гол «Специи» стал подтверждением. Игроки понимали, что судья ошибся, и были сбиты с толку.
У нас были ошибки, но и судья ошибся. Он извинился перед нами, признал, что допустил ошибку», – сказал Пиоли.
- «Милан» упустил шанс выйти на 1-е место в Серии А.
- Команда Пиоли осталась на 2-й строчке.
Источник: Sport Mediaset