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    Пиоли – о незасчитанном голе Мессьяса: «Судья извинился перед «Миланом» и признал, что ошибся»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Жуниора Мессьяса в ворота «Специи» в 22-м туре Серии А.

    Арбитр не засчитал гол, поскольку до этого зафиксировал фол со стороны игрока «Специи». Мяч оказался в сетке уже после свистка.

    «Я пытался успокоить своих игроков, но не смог – второй гол «Специи» стал подтверждением. Игроки понимали, что судья ошибся, и были сбиты с толку.

    У нас были ошибки, но и судья ошибся. Он извинился перед нами, признал, что допустил ошибку», – сказал Пиоли.

    • «Милан» упустил шанс выйти на 1-е место в Серии А.
    • Команда Пиоли осталась на 2-й строчке.

    Источник: Sport Mediaset

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    18.01.2022 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2022, 15:42

      Хорошо что судья признал ошибку но Милану очки уже не вернуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 18 января 2022, 12:50

      А судья вар извинился?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9

      Roberto_01 18 января 2022, 12:40

      результат не изменится, судья играет , а команды нет! Жаль!

      0
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