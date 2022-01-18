Арбитр Серра плакал после матча «Милан» – «Специя». Его успокаивал Ибрагимович

Итальянский судья Марко Серра не смог сдержать эмоций по окончании матча 22-го тура Серии А между «Миланом» и «Специей» (1:2).
39-летний арбитр понял, что допустил серьезную ошибку в концовке игры, и расплакался после финального свистка.
В раздевалке рефери успокаивала группа футболистов миланской команды во главе со Златаном Ибрагимовичем.
- Серра не засчитал гол Жуниора Мессьяса в ворота «Специи».
- Арбитр остановил игру перед ударом бразильца и назначил штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.
- В итоге «Милан» проиграл и упустил шанс выйти в лидеры Серии А.
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Арбитра Серру отстранят от работы. Он ошибся в матче «Милан» – «Специя»
Источник: Milan News