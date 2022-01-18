Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арбитр Серра плакал после матча «Милан» – «Специя». Его успокаивал Ибрагимович

    Итальянский судья Марко Серра не смог сдержать эмоций по окончании матча 22-го тура Серии А между «Миланом» и «Специей» (1:2).

    39-летний арбитр понял, что допустил серьезную ошибку в концовке игры, и расплакался после финального свистка.

    В раздевалке рефери успокаивала группа футболистов миланской команды во главе со Златаном Ибрагимовичем.

    • Серра не засчитал гол Жуниора Мессьяса в ворота «Специи».
    • Арбитр остановил игру перед ударом бразильца и назначил штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.
    • В итоге «Милан» проиграл и упустил шанс выйти в лидеры Серии А.

    Пиоли – о незасчитанном голе Мессьяса: «Судья извинился перед «Миланом» и признал, что ошибся»

    Арбитра Серру отстранят от работы. Он ошибся в матче «Милан» – «Специя»

    Источник: Milan News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2022 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 января 2022, 12:30

      Вилкову и Мешкову на его примере с их косяками надо просто зарыдаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2022, 20:07

      Несчастный случай да и только. Конечно судья невнимательно отнесся к эпизоду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 18 января 2022, 15:43

      _ плакать должны защитники Россонери, которые футбол смотрели, когда им из вратарской забивали>)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 18 января 2022, 15:05

      Ставка не сыграла походу

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Денис Севас > 99-й 18 января 2022, 15:33

      Скорей ставка сыграла и он сорвал куш!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 > 99-й 18 января 2022, 18:17

      Да, к меня как раз только этот матч не сошелся((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11