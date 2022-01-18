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    СКР возбудил дело о налоговых махинациях при строительстве стадионов в Саранске и Самаре. Ущерб – более 2,6 миллиарда рублей

    Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании ПСО «Казань» Равиля Зиганшина по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

    По версии СКР, Зиганшин не выплатил налоги при строительстве стадионов в Самаре и Саранске к ЧМ-2018. По данным следствия, с 2013 по 2016-й год ПСО «Казань» предоставляло фиктивные документы для уплаты НДС и налога на прибыль.

    Налоговый ущерб оценивается в 2 миллиарда 668 миллионов рублей.

    Ранее СКР уже возбуждал дело в отношении Зиганшина по тем же объектам, ущерб оценивался в 1,3 миллиарда рублей. Гендиректор ПСО «Казань» на данный момент не задержан.

    Источник: «Бизнес Online»

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    18.01.2022 11:58
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 января 2022, 12:18

      Поди не поделился?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 января 2022, 20:53

      кругом казнокрады они больше наносят ущерб чем войны

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 18 января 2022, 14:54

      а Бомжовских то чего не дерут, или там по рукам получить можно?:)

      2
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      ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > aaaaahhhh 18 января 2022, 17:22

      А мы, Бомжи, здесь причём? Стадион строила московская фирма Дерипаски по заказу Питера. Ни Газпром, которому не дали строить, ни, тем более, Зенит, здесь ни причём.

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mamba9090909 18 января 2022, 17:25

      А кто деньги пи...л при строительстве стадиона ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > aaaaahhhh 18 января 2022, 17:37

      Только 1 700 питерских бандюков приехало в Москву и что они
      сами себе будут бить по рукам?

      1
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      ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > vladimir-7 18 января 2022, 17:40

      А это ты у Дерипаски спроси.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mamba9090909 18 января 2022, 17:42

      Тогда ты и не пиши про него, раз сам не знаешь.

      0
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > vladimir-7 18 января 2022, 18:01

      Стадион в Самаре (Самарская обл.) и в Саранске (Мордовия)строила ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. К нему все претензии. Газпром Арена строила ЗАО "Инжтрансстрой" 107217, г Москва, ул. Садовая-Спасская, д.21/1 все вопросы к ним.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mamba9090909 18 января 2022, 18:14

      Не переводи на того кто строил, а скажи кто платил и
      откуда деньги?

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > vladimir-7 18 января 2022, 18:18

      Тебя это не должно мучать. Считай свои деньги и не имей привычки ковыряться в чужих карманах. А для ясности - заказчиком строительства был Питер.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mamba9090909 18 января 2022, 18:35

      Ну да, эти деньги не из бюджета, так, чужой дядя Степа подарил, их нам считать нельзя. Тебя про деньги спрашивают, а ты всё переводишь на заказчика.

      0
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > vladimir-7 18 января 2022, 18:37

      Ещё раз - Заказчик ПИТЕР. Деньги ПИТЕРСКОГО бюджета. И тебя это не должно волновать. И считать чужие деньги, это дурной признак. Считай свои.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mamba9090909 18 января 2022, 18:41

      Да, с придурком лучше не вести разговоров. Сгинь.

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > vladimir-7 18 января 2022, 18:47

      ))))))))))))))

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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh > mamba9090909 18 января 2022, 19:03

      дык деньги то у заказчика, а не у подрядчика:)))

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > aaaaahhhh 18 января 2022, 19:07

      Дык они перекочёвывают от заказчика к подрядчику:))) Я сам работаю в строительстве и хорошо знаю, как подрядчик нагревает заказчика. Способов много:))))

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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh > mamba9090909 18 января 2022, 20:01

      ну я тоже не вчера родился:))).

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > aaaaahhhh 18 января 2022, 20:19

      А без этого прибыли не будет. Бизнес, есть бизнес, ничего личного.))

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      ...
      Рейтинг: +3737

      Ziklop > aaaaahhhh 18 января 2022, 21:30

      не вчера родился и не знал что все деньги свиснула московская фирма. так еще и ничего и доделали до конца.

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 18 января 2022, 14:08

      Вот оно оказывается какое - наследие домашнего ЧМ-2018!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2205

      spam2009 18 января 2022, 13:55

      раз пишут 2 ярда, значит там все 200

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 18 января 2022, 13:54

      4 года понадобилось? Похоже откат не дождались.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 января 2022, 12:58

      А чем кончилось дело со строительством питерского стадиона? Кто-нибудь ответил за дикий перерасход средств? Что-нибудь удалось возвернуть? Похоже нет. Суммы такие, что хватит на любые откаты. Да и ворье опытное, высокопоставленное.

      4
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      Рейтинг: +1995

      Vitaga 18 января 2022, 12:58

      у нас все стадионы надо проверять без исключений. там везде махинации. а в Питере там вообще суперрекорды

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Vitaga 18 января 2022, 17:28

      На то он бандитский Петербург.

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      Рейтинг: +844

      Lipatoff 18 января 2022, 12:45

      Так его, столько людей кинул, кошелёк Минихановский ... надо отвозить в Лефортово

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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 12:27

      Ну это не про футбол...

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