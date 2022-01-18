СКР возбудил дело о налоговых махинациях при строительстве стадионов в Саранске и Самаре. Ущерб – более 2,6 миллиарда рублей

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании ПСО «Казань» Равиля Зиганшина по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии СКР, Зиганшин не выплатил налоги при строительстве стадионов в Самаре и Саранске к ЧМ-2018. По данным следствия, с 2013 по 2016-й год ПСО «Казань» предоставляло фиктивные документы для уплаты НДС и налога на прибыль.

Налоговый ущерб оценивается в 2 миллиарда 668 миллионов рублей.

Ранее СКР уже возбуждал дело в отношении Зиганшина по тем же объектам, ущерб оценивался в 1,3 миллиарда рублей. Гендиректор ПСО «Казань» на данный момент не задержан.