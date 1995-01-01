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    Вратарь «Спартака» Акмурзин может перейти в «Актобе» за 100 тысяч

    «Актобе» хочет подписать вратаря «Спартака» Тимура Акмурзина.

    По информации Meta-ratings.kz, клуб из Казахстана предлагает 24-летнему игроку зарплату в районе 15 тысяч долларов. «Спартак» может получить за футболиста до 100 тысяч долларов.

    Приоритетным вариантом для «Актобе» является аренда Акмурзина на один год или подписание контракта с вратарем без выплаты компенсации «Спартаку».

    • Акмурзин не провел ни одного матча за основу «Спартака».
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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    Источник: Meta-ratings.kz

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