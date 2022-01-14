Вратарь «Спартака» Акмурзин может перейти в «Актобе» за 100 тысяч

«Актобе» хочет подписать вратаря «Спартака» Тимура Акмурзина.

По информации Meta-ratings.kz, клуб из Казахстана предлагает 24-летнему игроку зарплату в районе 15 тысяч долларов. «Спартак» может получить за футболиста до 100 тысяч долларов.

Приоритетным вариантом для «Актобе» является аренда Акмурзина на один год или подписание контракта с вратарем без выплаты компенсации «Спартаку».