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    Гендиректор «Зенита»: «Надеюсь, Оздоев и Сутормин останутся»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с продлением контрактов с полузащитниками Магомедом Оздоевым и Алексеем Суторминым.

    – Александр Иванович, последнее время усилились разговоры о возможном уходе из «Зенита» в зимнее трансферное окно Оздоева и Сутормина. Какова позиция клуба?

    – Надеюсь, что оба останутся.

    – Некоторые источники утверждают, что интерес к этим футболистам проявляют московские клубы.

    – Слухи не комментируем.

    • Контракты футболистов истекают летом.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Семак попросит руководство «Зенита» продлить контракт с Суторминым

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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