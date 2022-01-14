Гендиректор «Зенита»: «Надеюсь, Оздоев и Сутормин останутся»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с продлением контрактов с полузащитниками Магомедом Оздоевым и Алексеем Суторминым.
– Александр Иванович, последнее время усилились разговоры о возможном уходе из «Зенита» в зимнее трансферное окно Оздоева и Сутормина. Какова позиция клуба?
– Надеюсь, что оба останутся.
– Некоторые источники утверждают, что интерес к этим футболистам проявляют московские клубы.
– Слухи не комментируем.
- Контракты футболистов истекают летом.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Семак попросит руководство «Зенита» продлить контракт с Суторминым
Источник: Bobsoccer