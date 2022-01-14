Гендиректор «Зенита»: «Надеюсь, Оздоев и Сутормин останутся»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с продлением контрактов с полузащитниками Магомедом Оздоевым и Алексеем Суторминым.

– Александр Иванович, последнее время усилились разговоры о возможном уходе из «Зенита» в зимнее трансферное окно Оздоева и Сутормина. Какова позиция клуба?

– Надеюсь, что оба останутся.

– Некоторые источники утверждают, что интерес к этим футболистам проявляют московские клубы.

– Слухи не комментируем.

Контракты футболистов истекают летом.

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