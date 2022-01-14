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  • Семак попросит руководство «Зенита» продлить контракт с Суторминым

Семак попросит руководство «Зенита» продлить контракт с Суторминым

14 января 2022, 08:59
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен сохранить в команде полузащитника Алексея Сутормина.

По информации Metaratings, тренер считает 28-летнего футболиста важным игроком обоймы и попросит руководство клуба продлить с ним контракт.

  • Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года.
  • Его контракт истекает летом.
  • В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.

«Динамо», ЦСКА и «Рубин» интересуются Суторминым. Он примет решение после разговора с Семаком (Иван Карпов)

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (5)
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Черкизовский Кот
1642144423
За 50к?
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rash1959
1642149054
симак, одумайся, это же ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ игрок, стоит аж 50 тысяч рублей.
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Garrincha58
1642156759
буду болеть за Динамо, а Семака давно пора убрать из Зенита пока он у руля и Дзюба и такие Сутормины будут ходить пешком ещё лет 10
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вальтер79
1642163477
я думаю мнение богданыча будет последним к которому прислушаються))))))
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zigbert
1642168684
Контракт Сутормин пока не подписал а он у него заканчивается летом. Но Семаку видней кого нужно оставить в команде.
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