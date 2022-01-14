Семак попросит руководство «Зенита» продлить контракт с Суторминым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен сохранить в команде полузащитника Алексея Сутормина.

По информации Metaratings, тренер считает 28-летнего футболиста важным игроком обоймы и попросит руководство клуба продлить с ним контракт.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года.

Его контракт истекает летом.

В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.

«Динамо», ЦСКА и «Рубин» интересуются Суторминым. Он примет решение после разговора с Семаком (Иван Карпов)