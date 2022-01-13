Анчелотти: «Хави сказал, что «Барса» доминировала? Никто не доминировал. Равный матч»

Главный тренер «Реала» Кало Анчелотти прокомментировал высказывание главного тренера «Барселоны» Хави о том, что каталонский клуб доминировал в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Я не согласен. Равный матч. В первом тайме мы пропустили из-за невезения. Второй тайм был более равным. Никто не доминировал», – сказал Анчелотти.

«Реал» победил со счетом 3:2. Это первое Эль Класико Хави на посту тренера «Барсы».

Решающий гол был забит на 98-й минуте.

В финале мадридцы сыграют с «Атлетико» или «Атлетиком».

Хави – о 2:3 с «Реалом»: «Горд тем, что «Барса» доминировала. Несколько раз могли сделать 3:3»