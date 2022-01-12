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    Анчелотти: «Хави сказал, что «Барса» доминировала? Никто не доминировал. Равный матч»

    Главный тренер «Реала» Кало Анчелотти прокомментировал высказывание главного тренера «Барселоны» Хави о том, что каталонский клуб доминировал в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

    «Я не согласен. Равный матч. В первом тайме мы пропустили из-за невезения. Второй тайм был более равным. Никто не доминировал», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» победил со счетом 3:2. Это первое Эль Класико Хави на посту тренера «Барсы».
    • Решающий гол был забит на 98-й минуте.
    • В финале мадридцы сыграют с «Атлетико» или «Атлетиком».

    Хави – о 2:3 с «Реалом»: «Горд тем, что «Барса» доминировала. Несколько раз могли сделать 3:3»

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    Источник: Marca

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