Хави – о 2:3 с «Реалом»: «Горд тем, что «Барса» доминировала. Несколько раз могли сделать 3:3»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании.
«Во многих моментах мы были лучше «Реала». «Барса» играла хорошо все 90 минут и доминировала во многих фазах игры.
Мы несколько раз могли сделать 3:3. Но и «Реал» мог сделать 4:2. Обидно, досадно. Но мы можем гордиться своей игрой.
Сожалею о поражении, но горжусь тем, что мы доминировали над соперником», – сказал Хави.
- «Реал» победил со счетом 3:2. Это первое Эль Класико Хави на посту тренера «Барсы».
- Решающий гол был забит на 98-й минуте.
- В финале мадридцы сыграют с «Атлетико» или «Атлетиком».
Источник: Marca