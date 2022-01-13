Хави – о 2:3 с «Реалом»: «Горд тем, что «Барса» доминировала. Несколько раз могли сделать 3:3»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании.

«Во многих моментах мы были лучше «Реала». «Барса» играла хорошо все 90 минут и доминировала во многих фазах игры.

Мы несколько раз могли сделать 3:3. Но и «Реал» мог сделать 4:2. Обидно, досадно. Но мы можем гордиться своей игрой.

Сожалею о поражении, но горжусь тем, что мы доминировали над соперником», – сказал Хави.