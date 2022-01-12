Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Хави – о 2:3 с «Реалом»: «Горд тем, что «Барса» доминировала. Несколько раз могли сделать 3:3»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании.

    «Во многих моментах мы были лучше «Реала». «Барса» играла хорошо все 90 минут и доминировала во многих фазах игры.

    Мы несколько раз могли сделать 3:3. Но и «Реал» мог сделать 4:2. Обидно, досадно. Но мы можем гордиться своей игрой.

    Сожалею о поражении, но горжусь тем, что мы доминировали над соперником», – сказал Хави.

    • «Реал» победил со счетом 3:2. Это первое Эль Класико Хави на посту тренера «Барсы».
    • Решающий гол был забит на 98-й минуте.
    • В финале мадридцы сыграют с «Атлетико» или «Атлетиком».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +142

      evgeniy.slam 5 минут назад

      лол что? А вы матч то смотрели? Хави видимо тоже не особо на поле глядел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11363

      DeStar 38 минут назад

      в принципе верно, барселона если бы хотела могла бы больше. Но играла от обороны и начинала играть в атаку после того как реал забивал
      С тем что барса могла несколько раз сделать 3:3 не согласен. Там скорее так
      Барса могла сделать 3:3, а реал мог сделать 2:6 где-то. он уже тут лукавит. У реала только в овертайме 2-5 должно было быть, а то и 2-6

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68471
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru