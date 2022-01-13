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  • «Зенит» назвал состав на сбор в ОАЭ. Алип, Сергеев и Дзюба в списке

«Зенит» назвал состав на сбор в ОАЭ. Алип, Сергеев и Дзюба в списке

13 января 2022, 11:41
10

«Зенит» опубликовал список футболистов, которые в Дубае будут готовиться ко второй части сезона.

На сбор в ОАЭ из-за травмы не полетел голкипер Станислав Крицюк.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим Тимофеев;

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулeв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип (на просмотре);

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь;

Нападающие: Сердар Азмун, Артeм Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
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Garrincha58
1642064040
и никто как всегда не заиграет в основе останутся Ловрены Дзюбилы Ракиты Оздоевы и Ерохины, a молодёжь берут для двухсторонок
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Вомбат
1642064173
Вот уже третий год с основой Зенита к сезону готовятся четыре вратаря, хотя на самом деле один. Мягко говоря, не самый лучший в РПЛ. И этот бардак не спишешь на бездарный газовый менеджмент. Это целиком и полностью вина тренеров. Хотели бы, давно приобрели бы перспективного вратаря вместо всех этих Бязровых, Одоевских, Васютиных, Хайкиных и прочих Тимофеевых, которых берут чисто для проформы.
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portero
1642067753
Маловато с собой берет Семак молодых...
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ААМ
1642068761
Принципиальных изменений нет.
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R_a_i_n
1642071888
А физрука возьмут?
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paracetamol
1642139245
Дзюба и Сергеев - понятно, а что это за Алип какой-то?
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