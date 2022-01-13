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    «Зенит» назвал состав на сбор в ОАЭ. Алип, Сергеев и Дзюба в списке

    «Зенит» опубликовал список футболистов, которые в Дубае будут готовиться ко второй части сезона.

    На сбор в ОАЭ из-за травмы не полетел голкипер Станислав Крицюк.

    Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим Тимофеев;

    Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулeв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип (на просмотре);

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь;

    Нападающие: Сердар Азмун, Артeм Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3123

      ААМ 15 минут назад

      Принципиальных изменений нет.

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      Рейтинг: +92

      Дубина 29 минут назад

      Весь сброд физрук взял,а зачем?
      Все ровно будут играть голубки)))))

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      Рейтинг: +92

      Дубина 31 минуту назад

      Драчун и Иранец не нужны ни кому)))

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      Рейтинг: +56449

      portero 32 минуты назад

      Маловато с собой берет Семак молодых...

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      Рейтинг: +3106

      Spirit_78 > portero 17 минут назад

      К сожалению, молодёжь очень слабая. В последние годы многим давали шанс, мало кто доверие оправдал. Некоторые даже в ЛЧ в старте выходили.
      Единственный шанс для них заиграть - мотаться по арендам и набирать опыт. Зениту нет никакого смысла жертвовать результатом и превращаться в середняк РПЛ ради того, чтобы 1-2 молодых заиграли.

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      Рейтинг: +10

      sеrgey 1 час назад

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      Рейтинг: +10896

      Вомбат 1 час назад

      Вот уже третий год с основой Зенита к сезону готовятся четыре вратаря, хотя на самом деле один. Мягко говоря, не самый лучший в РПЛ. И этот бардак не спишешь на бездарный газовый менеджмент. Это целиком и полностью вина тренеров. Хотели бы, давно приобрели бы перспективного вратаря вместо всех этих Бязровых, Одоевских, Васютиных, Хайкиных и прочих Тимофеевых, которых берут чисто для проформы.

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      Рейтинг: +15659

      Garrincha58 1 час назад

      и никто как всегда не заиграет в основе останутся Ловрены Дзюбилы Ракиты Оздоевы и Ерохины, a молодёжь берут для двухсторонок

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      Рейтинг: +3106

      Spirit_78 > Garrincha58 20 минут назад

      А чем плохи Ракицкий с Оздоевым из этого списка? К тому же они, вполне возможно, уйдут.

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