«Зенит» назвал состав на сбор в ОАЭ. Алип, Сергеев и Дзюба в списке

«Зенит» опубликовал список футболистов, которые в Дубае будут готовиться ко второй части сезона.

На сбор в ОАЭ из-за травмы не полетел голкипер Станислав Крицюк.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим Тимофеев;

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулeв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип (на просмотре);

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь;

Нападающие: Сердар Азмун, Артeм Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.