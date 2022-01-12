Форвард «Урала» Юшин: «Цель – стать лучшим бомбардиром РПЛ. Хочу попасть в сборную»

Нападающий Александр Юшин поделился эмоциями от перехода из «Нефтехимика» в «Урал».

– Чувствую себя замечательно. Просто великолепно, как по-другому может быть? Все поздравляют, много сообщений. Сейчас меня переполняют эмоции. Рад, что все сложилось и закончилось. Теперь только работать.

– Есть ли цель стать лучшим бомбардиром РПЛ?

– Конечно, есть. Все возможно и реально. Главное, работать, не останавливаться и верить в себя – тогда все получится.

– Не было опасений переходить в команду, которая может вылететь в ФНЛ?

– Стараюсь об этом не думать. Риски есть всегда и у всех. У меня, у клуба есть определенные задачи, которые будем стараться выполнять.

– Есть мотивация попасть в сборную?

– Мотивация огромная. Это все вполне реально. Безусловно, хотелось бы попасть в сборную!