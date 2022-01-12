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    Форвард «Урала» Юшин: «Цель – стать лучшим бомбардиром РПЛ. Хочу попасть в сборную»

    Нападающий Александр Юшин поделился эмоциями от перехода из «Нефтехимика» в «Урал».

    – Чувствую себя замечательно. Просто великолепно, как по-другому может быть? Все поздравляют, много сообщений. Сейчас меня переполняют эмоции. Рад, что все сложилось и закончилось. Теперь только работать.

    – Есть ли цель стать лучшим бомбардиром РПЛ?

    – Конечно, есть. Все возможно и реально. Главное, работать, не останавливаться и верить в себя – тогда все получится.

    – Не было опасений переходить в команду, которая может вылететь в ФНЛ?

    – Стараюсь об этом не думать. Риски есть всегда и у всех. У меня, у клуба есть определенные задачи, которые будем стараться выполнять.

    – Есть мотивация попасть в сборную?

    – Мотивация огромная. Это все вполне реально. Безусловно, хотелось бы попасть в сборную!

    • Юшин – лучший бомбардир текущего сезона ФНЛ (18 голов).
    • Он воспитанник «Спартака».
    • «Урал» идет в РПЛ 11-м.

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    Источник: Sport24

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