Черышев повторно заразился коронавирусом. Он может не сыграть с «Севильей» и «Атлетико»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заразился коронавирусом. Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.

«Информация про положительный тест Дениса действительна, болезнь протекает без симптомов, все нормально», – сообщил Черышев-старший.

По информации Radio Esport Valencia, помимо Черышева коронавирусом в «Валенсии» заразились Элдер Кошта, Даниэль Васс, Макси Гомес и Яспер Силлессен. Все они могут пропустить матчи с «Севильей» (19 января) и «Атлетико» (22 января) в Примере.