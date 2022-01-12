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    Черышев повторно заразился коронавирусом. Он может не сыграть с «Севильей» и «Атлетико»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заразился коронавирусом. Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.

    «Информация про положительный тест Дениса действительна, болезнь протекает без симптомов, все нормально», – сообщил Черышев-старший.

    По информации Radio Esport Valencia, помимо Черышева коронавирусом в «Валенсии» заразились Элдер Кошта, Даниэль Васс, Макси Гомес и Яспер Силлессен. Все они могут пропустить матчи с «Севильей» (19 января) и «Атлетико» (22 января) в Примере.

    • Черышев уже сдавал положительный тест в ноябре.
    • Контракт Черышева с «Валенсией» истекает в июне.
    • В текущем сезоне вингер забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11805

      ВетеR 31 минуту назад

      Этот игрок заражается и ломается от всего

      1
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      Рейтинг: +13220

      Skull_Boy 1 час назад

      Как будто от него есть толк

      0
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      Рейтинг: +7022

      серега кашин 1 час назад

      в любом случае остался бы лавку полировать

      1
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      Рейтинг: +23940

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну вот и показатель невозможности заразиться коронавирусом после
      вакцинации, а здесь повторное заражение и очевидное.

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      Рейтинг: +2543

      yorgenbarenz > vladimir-7 1 час назад

      Да,согласен полностью.Одно в этом грязном деле утешает.Когда повторно заболевает известная личность-всем становится известно.(не сотрёшь и не спрячешь факты)А это сильно бьёт по репутации организаторов вакханалии и производителей подозрительной жижи,сляпанной наскоряк.

      1
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      Рейтинг: +56415

      portero > vladimir-7 1 час назад

      Сейчас почти все после вакцинации болеют, врач сказал и из надзора тоже самое сказали. Сам второй раз заболел, хоть и пришлось делать уколы, чтоб работать...

      Говно шоу с прививками и манипуляции со статистикой...

      1
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      Рейтинг: +23940

      vladimir-7 > yorgenbarenz 41 минуту назад

      Все давно обратили внимание на слова президента РФ,
      который заявил, что он сделал себе, даже повторную вакцинацию, но возникает вопрос, зачем он столько месяцев сидит в бункере? Ответ: значит он её вообще не делал, а если и делал, то не нашу вакцину и вся вакцина не защищает от заболевания, как дуют нам в уши с экрана ТВ или из каждой кастрюли на кухне и кроме этого еще и ограничивают нас во всём, даже в передвижении на транспорте.
      .

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      Рейтинг: +9137

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Да он и без "короны" не играет...

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