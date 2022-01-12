Черышев повторно заразился коронавирусом. Он может не сыграть с «Севильей» и «Атлетико»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заразился коронавирусом. Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.
«Информация про положительный тест Дениса действительна, болезнь протекает без симптомов, все нормально», – сообщил Черышев-старший.
По информации Radio Esport Valencia, помимо Черышева коронавирусом в «Валенсии» заразились Элдер Кошта, Даниэль Васс, Макси Гомес и Яспер Силлессен. Все они могут пропустить матчи с «Севильей» (19 января) и «Атлетико» (22 января) в Примере.
- Черышев уже сдавал положительный тест в ноябре.
- Контракт Черышева с «Валенсией» истекает в июне.
- В текущем сезоне вингер забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
Источник: Sport24