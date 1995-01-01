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    Воспитанник «Зенита» Скроботов: «В 11-м классе забил «Динамо», а утром пошел в школу»

    Воспитанник «Зенита» Илья Скроботов вспомнил свой победный гол в ворота «Динамо» (2:1) в компенсированное время в апреле 2018 года.

    «Как и все питерские парни, болел и мечтал за него играть. Моя мама работала в аэропорту, и когда подписала у Аршавина календарик, я был очень счастлив. А через несколько лет я сам играл в академии, и могу сказать, что футбол меня, возможно, уберeг.

    Среди моих одноклассников по пушкинской школе есть много тех, кто занялся не тем. Кого-то уже нет с нами. Кто-то лишeн свободы.

    В 11-м классе я забил тот гол «Динамо». Вспоминаю, какое огромное количество эмоций тогда получил. Не мог поверить, что будет возможность забить и принести важные в то время очки.

    И да, в школу я на следующий день действительно пошeл: на два урока, а потом – на тренировку», – сказал Скороботов.

    • Гол Скроботова – первый в истории РПЛ, забитый игроком 2000 года рождения.
    • Скроботов играет за «Зенит-2».
    • Он провел 4 матча за основу «Зенита».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +56317

      portero 35 минут назад

      Удачно вышел парень, но потом затерялся и шанса не получает, Семак боится молодых подтягивать, а жаль..

      2
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      Рейтинг: +2089

      petrucho-spb 57 минут назад

      Надо выводить молодёжь свою. Давать играть с мастерами. Опыт приобретали ребята. Хотя 21 год самое время проявлять себя. Услышьте руководители из Зенита!!!!!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +8730

      САДЫЧОК > petrucho-spb 52 минуты назад

      Да ! И смысл держать Дзюбу , а раньше Жиркова ?!

      1
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      Рейтинг: +2089

      petrucho-spb > САДЫЧОК 46 минут назад

      Так вот пусть пока Дзюба шевелится с ним играет. У Дзюбы большой опыт и секретами пусть поделится с молодёжью. В Европе почему о не боятся этого делать. Смотрят вперёд.

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