Воспитанник «Зенита» Скроботов: «В 11-м классе забил «Динамо», а утром пошел в школу»

Воспитанник «Зенита» Илья Скроботов вспомнил свой победный гол в ворота «Динамо» (2:1) в компенсированное время в апреле 2018 года.

«Как и все питерские парни, болел и мечтал за него играть. Моя мама работала в аэропорту, и когда подписала у Аршавина календарик, я был очень счастлив. А через несколько лет я сам играл в академии, и могу сказать, что футбол меня, возможно, уберeг.

Среди моих одноклассников по пушкинской школе есть много тех, кто занялся не тем. Кого-то уже нет с нами. Кто-то лишeн свободы.

В 11-м классе я забил тот гол «Динамо». Вспоминаю, какое огромное количество эмоций тогда получил. Не мог поверить, что будет возможность забить и принести важные в то время очки.

И да, в школу я на следующий день действительно пошeл: на два урока, а потом – на тренировку», – сказал Скороботов.