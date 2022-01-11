«Никаких сомнений не было». Акинфеев – о возвращении Березуцкого в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал возвращение в тренерский штаб клуба Василия Березуцкого.
35-летний голкипер вспомнил свой апрельский пост, в котором написал о Березуцком: «Опять уходит, думает, что надолго. На связи».
«Никаких сомнений не было», – написал Акинфеев в сторис.
- Василий Березуцкий покинул ЦСКА в апреле прошлого года.
- Он не захотел работать с Ивицей Оличем из-за отсутствия опыта у хорвата.
- Тренер до января был помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
Источник: инстаграм Игоря Акинфеева