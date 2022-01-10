Василий Березуцкий: «Знаком ли я с главным тренером ЦСКА? Не особо, но вроде он неплохой чувак»

Василий Березуцкий в шутливой форме высказался о своем возвращении в ЦСКА.

«Слышал ли я что-то про ЦСКА? Впервые слышу. Кто его знает, жизнь покажет... Почитал немного об этом клубе – очень интересно, новые пути развития. Очень здесь все приятные люди, очень интересно выглядят, очень интересно думают. Поэтому у клуба большое будущее.

Был ли я знаком с нынешним главным тренером ЦСКА? Не особо. Судя по разговору, мы общались перед подписанием несколько часов, наши взгляды где-то сходятся, где-то расходятся. Но вроде он неплохой чувак», – сказал Березуцкий.