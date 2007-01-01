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    Василий Березуцкий: «Знаком ли я с главным тренером ЦСКА? Не особо, но, вроде, он неплохой чувак»

    Василий Березуцкий в шутливой форме высказался о своем возвращении в ЦСКА.

    «Слышал ли я что-то про ЦСКА? Впервые слышу. Кто его знает, жизнь покажет... Почитал немного об этом клубе – очень интересно, новые пути развития. Очень здесь все приятные люди, очень интересно выглядят, очень интересно думают. Поэтому у клуба большое будущее.

    Был ли я знаком с нынешним главным тренером ЦСКА? Не особо. Судя по разговору, мы общались перед подписанием несколько часов, наши взгляды где-то сходятся, где-то расходятся. Но, вроде, он неплохой чувак», – сказал Березуцкий.

    • ЦСКА возглавляет Алексей Березуцкий – брат-близнец Василия.
    • Он вернулся в клуб менее чем через год после ухода в «Краснодар».

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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