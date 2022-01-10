«Локомотив» может отдать Сильянова в «Динамо», если подпишет Адамова

«Локомотив» намерен избавиться от защитника Александра Сильянова в случае подписания защитника «Урала» Арсена Адамова, сообщает «РБ-Спорт».
«Урал» хочет выручить за Адамова 4 миллиона евро, «Локомотив» настаивает на 2 миллионах. Если стороны договорятся о трансфере, москвичи будут искать новый клуб для Сильянова. «Динамо» – один из вариантов.
- Адамов в текущем сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
- Отступные в контракте Арсена – 5 миллионов евро.
Источник: «РБ-Спорт»