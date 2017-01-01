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    Семин – о возвращении Березуцкого в ЦСКА: «Очень приятно, что клуб поддерживает свои традиции»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА.

    «Мне очень приятно, что ЦСКА поддерживает свои традиции. Они доверяют своим игрокам, которые многое сделали для клуба: оставляют в команде, дают работать.

    Уверен, что два брата, прошедшие с ЦСКА большой путь, будут плодотворно работать вместе. Хочу пожелать, чтобы у них всe получилось», – сказал Семин.

    • Василий Березуцкий покинул ЦСКА в апреле прошлого года.
    • Он не захотел работать с Ивицей Оличем из-за отсутствия опыта у хорвата.
    • Тренер до января был помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +22711

      bset 30 минут назад

      Главное, чтобы результат был. А так сейчас модным стало своих бывших игроков тренерами назначать...

      0
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      Рейтинг: +12178

      Литейный4 56 минут назад

      Только проводницы не замечают их главный локомотив старину Сёмина. Гыгыгы

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