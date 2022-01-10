Семин – о возвращении Березуцкого в ЦСКА: «Очень приятно, что клуб поддерживает свои традиции»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА.
«Мне очень приятно, что ЦСКА поддерживает свои традиции. Они доверяют своим игрокам, которые многое сделали для клуба: оставляют в команде, дают работать.
Уверен, что два брата, прошедшие с ЦСКА большой путь, будут плодотворно работать вместе. Хочу пожелать, чтобы у них всe получилось», – сказал Семин.
- Василий Березуцкий покинул ЦСКА в апреле прошлого года.
- Он не захотел работать с Ивицей Оличем из-за отсутствия опыта у хорвата.
- Тренер до января был помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
Источник: «Чемпионат»