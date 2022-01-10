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  • Семин – о возвращении Березуцкого в ЦСКА: «Очень приятно, что клуб поддерживает свои традиции»

Семин – о возвращении Березуцкого в ЦСКА: «Очень приятно, что клуб поддерживает свои традиции»

10 января 2022, 16:59
1

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА.

«Мне очень приятно, что ЦСКА поддерживает свои традиции. Они доверяют своим игрокам, которые многое сделали для клуба: оставляют в команде, дают работать.

Уверен, что два брата, прошедшие с ЦСКА большой путь, будут плодотворно работать вместе. Хочу пожелать, чтобы у них всe получилось», – сказал Семин.

  • Василий Березуцкий покинул ЦСКА в апреле прошлого года.
  • Он не захотел работать с Ивицей Оличем из-за отсутствия опыта у хорвата.
  • Тренер до января был помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Семин Юрий
Комментарии (1)
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pvv1956
1641839360
Это было в мае 2012 года. Мы возвращались из Шанхая. Китай - это: что-то. Эмоций - выше крыши. Задержка при проверке паспортов раздражала - мы же домой прилетели. Впереди пассажиры предыдущего рейса ... И вдруг - узнаю Юрия Палыча ... Желание - подойти, узнать, как дела у Локомотива, что будет со сборной! ... Потом соображаю, он же не в "Локо" ... И кто Сёмин и где я ... Через неделю узнал, что его убрали из Динамо Киев ... Было горько ...
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