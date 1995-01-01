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    Василий Березуцкий может вернуться в ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий допустил, что его брат Василий может вернуться в московский клуб. Ранее он покинул тренерский штаб «Краснодара» после увольнения Виктора Гончеренко.

    – У тебя есть проблема в отсутствии опыта?

    – Естественно, проблема существует, от нее просто глобально никуда не деться. Сказать, что катастрофические какие-то ошибки – наверное, нет. Вот недельный цикл, например, неправильно был выставлен – такая ошибка была одна.

    – Вы допускаете, что можете воссоединиться [с Василием Березуцким в ЦСКА]?

    – Почему нет?

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    Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна

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