Василий Березуцкий может вернуться в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий допустил, что его брат Василий может вернуться в московский клуб. Ранее он покинул тренерский штаб «Краснодара» после увольнения Виктора Гончеренко.

– У тебя есть проблема в отсутствии опыта?

– Естественно, проблема существует, от нее просто глобально никуда не деться. Сказать, что катастрофические какие-то ошибки – наверное, нет. Вот недельный цикл, например, неправильно был выставлен – такая ошибка была одна.

– Вы допускаете, что можете воссоединиться [с Василием Березуцким в ЦСКА]?

– Почему нет?