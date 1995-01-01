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    Примера. Дубли Винисиуса и Бензема помогли «Реалу» победить «Валенсию», Черышев вышел на 66-й минуте

    «Реал» в 20-м туре чемпионата Испании переиграл «Валенсию». Дубли у нападающих Винисиуса Жуниора и Карима Бензема.

    Российский игрок «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте. На 84-й минуте он получил желтую карточку.

    «Валенсия» не побеждает на «Сантьяго Бернабеу» с 2008 года.

    «Реал» лидирует с восьмиочковым отрывом. «Валенсия» занимает девятую строчку.

    Испания. Примера. 20-й тур

    Реал – Валенсия – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 43 (с пенальти); 2:0 – Винисиус, 52; 3:0 – Винисиус, 61; 3:1 – Гедеш, 76; 4:1 – Бензема, 88.

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    Источник: Бомбардир.ру

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