Аллегри не хочет отпускать Морату в «Барселону»

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората может остаться в туринском клубе.

Главный тренер Массимилиано Аллегри не хочет отпускать форварда в «Барселону». Он решил сделать ставку на испанца во второй части сезона и уже сообщил об этом игроку.

Руководство клуба тоже не желает расставаться с Моратой, так как не видит ему достойной замены на рынке.