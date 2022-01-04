Аллегри не хочет отпускать Морату в «Барселону»

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората может остаться в туринском клубе.
Главный тренер Массимилиано Аллегри не хочет отпускать форварда в «Барселону». Он решил сделать ставку на испанца во второй части сезона и уже сообщил об этом игроку.
Руководство клуба тоже не желает расставаться с Моратой, так как не видит ему достойной замены на рынке.
- Мората уже договорился о контракте с «Барселоной».
- Сообщалось, что Хави ждет его к матчу «Реалом» за Суперкубок Испании, который состоится 12 января.
Источник: Джанлука Ди Марцио