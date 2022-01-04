«Краснодар» заплатит 8 миллионов за защитника сборной Парагвая Алонсо («СЭ»)

Защитник «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо близок к переходу в «Краснодар».
По информации «СЭ», российский клуб согласовал трансфер 28-летнего игрока за 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что самому Алонсо «Краснодар» готов платить 2 миллиона евро в год по условиям трехлетнего контракта.
- Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
- В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста – 7 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»