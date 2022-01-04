«Краснодар» заплатит 8 миллионов за защитника сборной Парагвая Алонсо («СЭ»)

Защитник «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо близок к переходу в «Краснодар».

По информации «СЭ», российский клуб согласовал трансфер 28-летнего игрока за 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что самому Алонсо «Краснодар» готов платить 2 миллиона евро в год по условиям трехлетнего контракта.