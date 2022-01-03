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    «Краснодар» предложил 10 миллионов за парагвайского защитника Алонсо (Torcedores)

    Центральный защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может перейти в «Краснодар».

    Клуб РПЛ уже сделал предложение о трансфере 28-летнего футболиста в размере 10 миллионов евро, включая бонусы.

    Самому парагвайцу «Краснодар» готов платить 2 миллиона евро в год по условиям трехлетнего контракта.

    • Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
    • В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Torcedores

    Бразильское СМИ о футболе. Аудитория в твиттере - более 36 тысяч подписчиков, в фейсбуке - свыше 1 миллиона.

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    03.01.2022 21:52
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