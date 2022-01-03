«Краснодар» предложил 10 миллионов за парагвайского защитника Алонсо (Torcedores)

Центральный защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может перейти в «Краснодар».

Клуб РПЛ уже сделал предложение о трансфере 28-летнего футболиста в размере 10 миллионов евро, включая бонусы.

Самому парагвайцу «Краснодар» готов платить 2 миллиона евро в год по условиям трехлетнего контракта.