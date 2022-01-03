«Краснодар» предложил 10 миллионов за парагвайского защитника Алонсо (Torcedores)

Центральный защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может перейти в «Краснодар».
Клуб РПЛ уже сделал предложение о трансфере 28-летнего футболиста в размере 10 миллионов евро, включая бонусы.
Самому парагвайцу «Краснодар» готов платить 2 миллиона евро в год по условиям трехлетнего контракта.
- Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
- В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста – 7 миллионов евро.
Источник: Torcedores
Бразильское СМИ о футболе. Аудитория в твиттере - более 36 тысяч подписчиков, в фейсбуке - свыше 1 миллиона.