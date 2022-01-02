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  • Жоржиньо: «Уровень «Зенита» очень высок. Будь он в АПЛ, многим командам пришлось бы с ним тяжело»

Жоржиньо: «Уровень «Зенита» очень высок. Будь он в АПЛ, многим командам пришлось бы с ним тяжело»

2 января 2022, 15:25
21

Полузащитник «Челси» Жоржиньо оценил уровень «Зенита» после очных матчей в Лиге чемпионов. По мнению итальянца, петербуржцы навязали бы конкуренцию в АПЛ.

– Вы не так давно играли против «Зенита». Как думаете, на каком месте он бы закончил, если бы выступал в АПЛ?

– Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол. «Зенит» не случайно находится там, где находится. Окажись, «Зенит» в АПЛ, то многим командам пришлось бы с ним тяжело.

  • «Зенит» выиграл в РПЛ 3 чемпионства подряд.
  • 3 сезона подряд «Зенит» не выходит в плей-офф Лиги чемпионов.
  • «Зенит» в 2008 году выиграл Кубок УЕФА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Зенит Жоржиньо
Комментарии (21)
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vladimir-7
1641129460
Только трем командам, возможно, будет тяжело играть против Зенита, это Бернли, Ньюкасл и Норвич Сити.
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Борисыч1
1641130814
В АПЛ Зенит вылетел бы в низшую лигу в первом же сезоне.
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neveldomha
1641131799
Поймите идиеты одно. С такими бабками в АПЛ у Зенита был бы другой состав на уровне МСити. Причем, ни одна свинья не хрюкнула бы про народные бабки.
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paracetamol
1641132756
Шавок типа Клейстера или Ньюкасла Зенит давил бы не глядя. Да и с лидерами бы насобачился на 2-3 год. В призах смог бы быть!
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Spirit_78
1641137130
В АПЛ нет дурацкого лимита, к тому же игроки без проблем стали бы в клуб переходить, их не пришлось бы заманивать большими бабками. Да и конкуренция в АПЛ такая, что состав прогрессировал бы постоянно. Так что да, в АПЛ Зениту было бы гораздо лучше.
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egor tikhonov
1641142325
там только силой уже за ворота весь Зенит вытолкали бы уже на 5 ой минуте))))
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Рубинище
1641153440
Жаль, что только один такой Зенит в РПЛ
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Persona_non_Grata
1641157881
Полностью согласен с автором , вот только маленькое дополнение - вместе с Зенитом , для достижения результатов , придется переместить в АПЛ весь наш судейский корпус )))
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Hektor 84
1641160241
Вроде не 1 апреля
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mamba9090909
1641197750
Многие не понимают смысла статьи. Что было бы если бы Зенит ИГРАЛ в АПЛ. Другой ритм, другие условия, другие требования.......... И никто не может знать, что было бы с Челси, если бы он ИГРАЛ в РПЛ, на условиях существования в РПЛ.
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