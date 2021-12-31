Жоржиньо: «Уровень «Зенита» очень высок. Будь он в АПЛ, многим командам пришлось бы с ним тяжело»

Только трем командам, возможно, будет тяжело играть против Зенита, это Бернли, Ньюкасл и Норвич Сити.
Полузащитник «Челси» Жоржиньо оценил уровень «Зенита» после очных матчей в Лиге чемпионов. По мнению итальянца, петербуржцы навязали бы конкуренцию в АПЛ.
– Вы не так давно играли против «Зенита». Как думаете, на каком месте он бы закончил, если бы выступал в АПЛ?
– Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол. «Зенит» не случайно находится там, где находится. Окажись, «Зенит» в АПЛ, то многим командам пришлось бы с ним тяжело.
- «Зенит» выиграл в РПЛ 3 чемпионства подряд.
- 3 сезона подряд «Зенит» не выходит в плей-офф Лиги чемпионов.
- «Зенит» в 2008 году выиграл Кубок УЕФА.