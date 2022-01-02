Жоржиньо: «Уровень «Зенита» очень высок. Будь он в АПЛ, многим командам пришлось бы с ним тяжело»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо оценил уровень «Зенита» после очных матчей в Лиге чемпионов. По мнению итальянца, петербуржцы навязали бы конкуренцию в АПЛ.

– Вы не так давно играли против «Зенита». Как думаете, на каком месте он бы закончил, если бы выступал в АПЛ?

– Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол. «Зенит» не случайно находится там, где находится. Окажись, «Зенит» в АПЛ, то многим командам пришлось бы с ним тяжело.