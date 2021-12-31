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    Жоржиньо: «Уровень «Зенита» очень высок. Будь он в АПЛ, многим командам пришлось бы с ним тяжело»

    Полузащитник «Челси» Жоржиньо оценил уровень «Зенита» после очных матчей в Лиге чемпионов. По мнению итальянца, петербуржцы навязали бы конкуренцию в АПЛ.

    – Вы не так давно играли против «Зенита». Как думаете, на каком месте он бы закончил, если бы выступал в АПЛ?

    – Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол. «Зенит» не случайно находится там, где находится. Окажись, «Зенит» в АПЛ, то многим командам пришлось бы с ним тяжело.

    • «Зенит» выиграл в РПЛ 3 чемпионства подряд.
    • 3 сезона подряд «Зенит» не выходит в плей-офф Лиги чемпионов.
    • «Зенит» в 2008 году выиграл Кубок УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23766

      vladimir-7 3 минуты назад

      Только трем командам, возможно, будет тяжело играть против Зенита, это Бернли, Ньюкасл и Норвич Сити.

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      Рейтинг: +160

      ДЫРЯВЫЕ 7 минут назад

      бредит с будуна чувак))) или в бомжатник рвется за балом))

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      Рейтинг: +451

      Янвapь 69 9 минут назад

      Только, если бы бомжи с собой в АПЛ притащили дырявую шоблу в лице Карасёва, Мешкова и Казарцева итд , а иначе, без ручных свистунов, их даже Норвич драть будет, как позорных бакланов

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