Мостовой: «Витория в «Спартаке» с самого начала был обречен. Влияние Заремы на «Спартак» огромно»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о бывшем главном тренере команды Руе Витории.

– В «Спартаке» изначально было понятно, что Витории будет непросто. Пока он разбирался со всеми делами, время для исправления дел в РПЛ попросту закончилось. В чемпионате он играл неудачно с командами, которые послабее тех, что были в Лиге Европы. Но при этом смог дважды победить «Наполи», когда неаполитанцы в Серии А вообще никому не проигрывали. Один матч может сыграть кто угодно. И мы сейчас ветеранами можем обыграть кого угодно. Поэтому какой-то однозначный вывод сделать трудно.

– Есть мнение, что Руй Витория не мог проявить себя из-за недовольства его кандидатурой экс-члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой. Что вы думаете на этот счет?

– Соглашусь, с самого начала Витория был обречен. Все-таки влияние супруги владельца на команду есть, и оно огромно.