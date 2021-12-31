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    Мостовой: «Витория в «Спартаке» с самого начала был обречен. Влияние Заремы на «Спартак» огромно»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о бывшем главном тренере команды Руе Витории.

    – В «Спартаке» изначально было понятно, что Витории будет непросто. Пока он разбирался со всеми делами, время для исправления дел в РПЛ попросту закончилось. В чемпионате он играл неудачно с командами, которые послабее тех, что были в Лиге Европы. Но при этом смог дважды победить «Наполи», когда неаполитанцы в Серии А вообще никому не проигрывали. Один матч может сыграть кто угодно. И мы сейчас ветеранами можем обыграть кого угодно. Поэтому какой-то однозначный вывод сделать трудно.

    – Есть мнение, что Руй Витория не мог проявить себя из-за недовольства его кандидатурой экс-члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой. Что вы думаете на этот счет?

    – Соглашусь, с самого начала Витория был обречен. Все-таки влияние супруги владельца на команду есть, и оно огромно.

    • Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года и ушел в декабре.
    • Команду возглавил Паоло Ваноли.
    • «Спартак» занимает 9 место в РПЛ.

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    Источник: «Газета.Ru»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +513

      СуперПАВ9 37 минут назад

      Саня сходи на тренера лучше поучись

      0
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      Рейтинг: +6514

      nik55 39 минут назад

      ты же Спартаковец----че всегда несешь пургу на клуб ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3500

      Блямба 1 час назад

      Полузащитник и полу-подлец,
      Полу-эксперт и полу-невежда,
      Полу-пи.здец, но есть надежда,
      Что будет полным наконец.
      -----------
      Из серии "знаете.,каким он парнем был?"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      Hoahin 1 час назад

      Салихова Федуну не супруга, а сожительница

      2
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      Рейтинг: +12179

      NewLife 2 часа назад

      Пустой треп.

      0
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      Рейтинг: +55805

      portero 2 часа назад

      Ну теперь то Зарема выбрала тренера?

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      Рейтинг: +838

      Форвард 79 > portero 2 часа назад

      Но нет ни каких гарантий, что она ему Дом2 не устроит)))

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      Рейтинг: +23745

      vladimir-7 > portero 1 час назад

      Пока она ещё не распробовала.

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      Рейтинг: +241

      Suvorov51 > vladimir-7 41 минуту назад

      Да была Рая ГОРБАЧЕВА. и к чему привела страну. была АЛЛА ПУГАЧЕВА и к чему привела эстраду. стал промгаз рулить в российском футболе и к чему пришел наш чемпионат. надо ждать чтобы они исчезли. вот ивесь ответ

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