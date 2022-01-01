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  • Мостовой: «Витория в «Спартаке» с самого начала был обречен. Влияние Заремы на «Спартак» огромно»

Мостовой: «Витория в «Спартаке» с самого начала был обречен. Влияние Заремы на «Спартак» огромно»

1 января 2022, 17:49
19

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о бывшем главном тренере команды Руе Витории.

– В «Спартаке» изначально было понятно, что Витории будет непросто. Пока он разбирался со всеми делами, время для исправления дел в РПЛ попросту закончилось. В чемпионате он играл неудачно с командами, которые послабее тех, что были в Лиге Европы. Но при этом смог дважды победить «Наполи», когда неаполитанцы в Серии А вообще никому не проигрывали. Один матч может сыграть кто угодно. И мы сейчас ветеранами можем обыграть кого угодно. Поэтому какой-то однозначный вывод сделать трудно.

– Есть мнение, что Руй Витория не мог проявить себя из-за недовольства его кандидатурой экс-члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой. Что вы думаете на этот счет?

– Соглашусь, с самого начала Витория был обречен. Все-таки влияние супруги владельца на команду есть, и оно огромно.

  • Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года и ушел в декабре.
  • Команду возглавил Паоло Ваноли.
  • «Спартак» занимает 9 место в РПЛ.

Источник: «Газета.Ru»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй Мостовой Александр
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1641049098
Ну теперь то Зарема выбрала тренера?
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NewLife
1641049747
Пустой треп.
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Hoahin
1641051885
Салихова Федуну не супруга, а сожительница
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Блямба
1641054143
Полузащитник и полу-подлец, Полу-эксперт и полу-невежда, Полу-пи.здец, но есть надежда, Что будет полным наконец. ----------- Из серии "знаете.,каким он парнем был?"
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nik55
1641056567
ты же Спартаковец----че всегда несешь пургу на клуб ?
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JTherry
1641060189
Витория был обречен по причине неприязненных отношений Заремы с Поповым, которого она ежедневно "мочила" в своей телеге, а после скандала с увольнением Попова, стало понятно, что никакой поддержки Витории не будет, даже контракт был составлен на определенных условиях его увольнения...
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Taps
1641064479
В злополучном московском клубе главную роль играет профессиональная содержанка, воспитанница модельного бизнеса и гражданская жена Федуна Зарема Салихова... https://argumenti.ru/opinion/2021/12/752869
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paracetamol
1641064788
Зарему в тренеры, ВЕРИМ!
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derrik2000
1641067347
"экс-члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой" Как-то в этой ситуации двусмысленно звучит... Даёт простор для полёта мысли... )))))))))))))
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inzek
1641165357
щупальцы её вагины повсюду! брррр
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