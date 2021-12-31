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  • Каррера – болельщикам «Спартака»: «Желаю чемпионства в 2022-м»

Каррера – болельщикам «Спартака»: «Желаю чемпионства в 2022-м»

31 декабря 2021, 18:09
9

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил болельщиков московской команды с наступающим Новым годом.

«Дорогие болельщики, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам всем удачи и любви!

От всей души желаю всем болельщикам «Спартака», чтобы 2022 год был полон радости для красно-белых! И, конечно же, желаю чемпионства! С Новым годом, друзья», – сказал Каррера.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем клуб выиграл РПЛ.
  • Сейчас главный тренер команды – Паоло Ваноли.
  • Команда занимает 9 место в чемпионате.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (9)
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B.G.
1640964141
Каррера турнирную таблицу не посмотрел ))
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Лфшт
1640965222
Без Вас, Массимо, уже не будет никогда
Ответить
Давид59
1640970069
Отыграть 15 очков? Сами спартаковцы с грустью улыбнулись наверное.
Ответить
NewLife
1640970133
Вперед, Спартак ! В новом году, с новыми игроками и новым тренером !
Ответить
sobaka120982
1640973755
))) чемпионства? Это уже не возможно
Ответить
Garrincha58
1640996055
а что, а вдруг
Ответить
portero
1641030751
Кубок УЕФА наверное больше вероятность азять..
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zigbert
1641052006
Спасибо за поздравление Массимо! Чудеса иногда случаются.
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