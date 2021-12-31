Каррера – болельщикам «Спартака»: «Желаю чемпионства в 2022-м»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил болельщиков московской команды с наступающим Новым годом.

«Дорогие болельщики, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам всем удачи и любви!

От всей души желаю всем болельщикам «Спартака», чтобы 2022 год был полон радости для красно-белых! И, конечно же, желаю чемпионства! С Новым годом, друзья», – сказал Каррера.