Каррера – болельщикам «Спартака»: «Желаю чемпионства в 2022-м»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил болельщиков московской команды с наступающим Новым годом.
«Дорогие болельщики, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам всем удачи и любви!
От всей души желаю всем болельщикам «Спартака», чтобы 2022 год был полон радости для красно-белых! И, конечно же, желаю чемпионства! С Новым годом, друзья», – сказал Каррера.
- Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем клуб выиграл РПЛ.
- Сейчас главный тренер команды – Паоло Ваноли.
- Команда занимает 9 место в чемпионате.
Источник: «РБ Спорт»