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    Каррера – болельщикам «Спартака»: «Желаю чемпионства в 2022-м»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил болельщиков московской команды с наступающим Новым годом.

    «Дорогие болельщики, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам всем удачи и любви!

    От всей души желаю всем болельщикам «Спартака», чтобы 2022 год был полон радости для красно-белых! И, конечно же, желаю чемпионства! С Новым годом, друзья», – сказал Каррера.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем клуб выиграл РПЛ.
    • Сейчас главный тренер команды – Паоло Ваноли.
    • Команда занимает 9 место в чемпионате.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +791

      Лфшт 1 час назад

      Без Вас, Массимо, уже не будет никогда

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      Рейтинг: +1892

      B.G. 1 час назад

      Каррера турнирную таблицу не посмотрел ))

      0
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      Рейтинг: +3926

      Бомбардиръ 1 час назад

      Оптимист 80-го уровня)

      0
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