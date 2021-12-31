«Мы знали о неудачах, готовились к ним». Игроки «Алании» подвели итоги года

«Алания» за несколько часов до нового года опубликовала поздравление для болельщиков. Игроки пообещали извлечь выводы из неудач.
«В 2021 было много событий, и через все это мы прошли вместе, одной большой красно-желтой семьей.
Мы сделаем все, чтобы следующий год стал годом больших и значимых побед. А вы будьте рядом, потому что по-другому просто не вариант», – написали во Владикавказе.
- Также «Алания» определила лучший гол года.
- «Алания» идет в ФНЛ 4-й.
- Турнир возобновится в марте.
В 2021 было много событий, и через все это мы прошли вместе, одной большой красно-желтой семьей.Мы сделаем все, чтобы следующий год стал годом больших и значимых побед. А вы будьте рядом, потому что по-другому просто не вариантС Наступающим!#МыАлания pic.twitter.com/47cLCTXhTC— ФК «Алания» (@fc_alania) December 31, 2021