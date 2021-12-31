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    «Мы знали о неудачах, готовились к ним». Игроки «Алании» подвели итоги года

    «Алания» за несколько часов до нового года опубликовала поздравление для болельщиков. Игроки пообещали извлечь выводы из неудач.

    «В 2021 было много событий, и через все это мы прошли вместе, одной большой красно-желтой семьей.

    Мы сделаем все, чтобы следующий год стал годом больших и значимых побед. А вы будьте рядом, потому что по-другому просто не вариант», – написали во Владикавказе.

    • Также «Алания» определила лучший гол года.
    • «Алания» идет в ФНЛ 4-й.
    • Турнир возобновится в марте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Алании»

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