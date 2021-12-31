«Просто феноменальный гол». «Алания» определила лучший мяч 2021 года

Болельщики «Алании» посредством голосования определили лучший гол года. Его автором стал полузащитник Алан Хабалов.
Он забил из-за пределов штрафной «Енисею» в четвертом туре текущего сезона ФНЛ.
- 26-летний Хабалов провел в сезоне 22 матча, забил 3 гола, сделал столько же ассистов.
- «Алания» идет в ФНЛ 4-й.
- Турнир возобновится в марте.
Алан Хабалов — автор лучшего гола 2021 года по мнению болельщиков Его удар в ворота «Енисея» в четвeртом туре текущего сезона признан самым красивымПоздравляем, Алан! pic.twitter.com/6ECeQz5rwN— ФК «Алания» (@fc_alania) December 31, 2021