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    «Просто феноменальный гол». «Алания» определила лучший мяч 2021 года

    Болельщики «Алании» посредством голосования определили лучший гол года. Его автором стал полузащитник Алан Хабалов.

    Он забил из-за пределов штрафной «Енисею» в четвертом туре текущего сезона ФНЛ.

    • 26-летний Хабалов провел в сезоне 22 матча, забил 3 гола, сделал столько же ассистов.
    • «Алания» идет в ФНЛ 4-й.
    • Турнир возобновится в марте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Алании»

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