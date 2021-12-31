«Просто феноменальный гол». «Алания» определила лучший мяч 2021 года

Болельщики «Алании» посредством голосования определили лучший гол года. Его автором стал полузащитник Алан Хабалов.

Он забил из-за пределов штрафной «Енисею» в четвертом туре текущего сезона ФНЛ.

26-летний Хабалов провел в сезоне 22 матча, забил 3 гола, сделал столько же ассистов.

«Алания» идет в ФНЛ 4-й.

Турнир возобновится в марте.