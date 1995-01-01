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    «Барселона» договорилась о летнем трансфере Аспиликуэты (Жерар Ромеро)

    «Барселона» достигла договоренности о трансфере 32-летнего защитника «Челси» Сезара Аспиликуэты. Он должен пополнить каталонцев летом как свободный агент.

    Сделку могут сорвать только некоторые личные проблемы.

    • Также «Барселона» хочет подписать другого защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.
    • На счету Аспиликуэты 12 матчей в сезоне АПЛ и 2 ассиста.
    • Испанец играет в Лондоне с 2012 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Жерара Ромеро

    Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13205

      Skull_Boy 43 минуты назад

      Вопрос только НАХРЕНА, собирают опять лавочный хлам, а потом нытье и попка от Баварии

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