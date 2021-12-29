«Барселона» договорилась о летнем трансфере Аспиликуэты (Жерар Ромеро)

«Барселона» достигла договоренности о трансфере 32-летнего защитника «Челси» Сезара Аспиликуэты. Он должен пополнить каталонцев летом как свободный агент.
Сделку могут сорвать только некоторые личные проблемы.
- Также «Барселона» хочет подписать другого защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.
- На счету Аспиликуэты 12 матчей в сезоне АПЛ и 2 ассиста.
- Испанец играет в Лондоне с 2012 года.
Источник: твиттер Жерара Ромеро
Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.