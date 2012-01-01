«Барселона» хочет бесплатно подписать Аспиликуэту и Кристенсена летом

«Барселона» планирует усилиться двумя игроками «Челси» в летнее трансферное окно.

По информации Sport.es, каталонский клуб хочет бесплатно подписать Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена, чьи контракты с «Челси» истекают по окончании сезона.

Сами футболисты также заинтересованы в переходе в «Барселону» и не намерены продлевать контракт с «Челси».