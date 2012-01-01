«Барселона» хочет бесплатно подписать Аспиликуэту и Кристенсена летом

«Барселона» планирует усилиться двумя игроками «Челси» в летнее трансферное окно.
По информации Sport.es, каталонский клуб хочет бесплатно подписать Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена, чьи контракты с «Челси» истекают по окончании сезона.
Сами футболисты также заинтересованы в переходе в «Барселону» и не намерены продлевать контракт с «Челси».
- В этом сезоне Кристенсен провел 12 матчей в АПЛ.
- На счету Аспиликуэты 12 матчей и 2 ассиста.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.