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    «Барселона» хочет бесплатно подписать Аспиликуэту и Кристенсена летом

    «Барселона» планирует усилиться двумя игроками «Челси» в летнее трансферное окно.

    По информации Sport.es, каталонский клуб хочет бесплатно подписать Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена, чьи контракты с «Челси» истекают по окончании сезона.

    Сами футболисты также заинтересованы в переходе в «Барселону» и не намерены продлевать контракт с «Челси».

    • В этом сезоне Кристенсен провел 12 матчей в АПЛ.
    • На счету Аспиликуэты 12 матчей и 2 ассиста.

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    Источник: Sport.es

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