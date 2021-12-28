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  • Уткин: «Медосмотр стоило бы пройти тем, кто считает, что Сергеев укрепит «Зенит»

Уткин: «Медосмотр стоило бы пройти тем, кто считает, что Сергеев укрепит «Зенит»

28 декабря 2021, 20:41
10

Журналист Василий Уткин высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

«Весь день читаю, что Сергеев проходит медосмотр в Зените.

Мне кажется, что медосмотр параллельно – а чего технике простаивать – стоило бы пройти тем, кто считает, что Сергеев «Зенит» укрепит», – написал Уткин в твиттере.

  • Сергеев уже согласовал контракт с «Зенитом».
  • Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.
  • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings)

Источник: твиттер Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Сергеев Иван Уткин Василий
Комментарии (10)
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Блямба
1640714345
Мудрость не скроешь под складками тела. Василий Вячеславович зрит в корень.
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maratagliulin
1640716017
Сергеев будет забивать больше че Азмун...Только бы дали играть, а не посадили на лавку
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portero
1640716770
есть сомнения что Иван заиграет в Зените.... согласен с Уткиным.
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Ганнибал Лектор
1640720023
Если его хочет взять именно Семак, то что-то в этом есть. Удачи Сергееву в Зените!
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Garrincha58
1640722232
ничего скоро из отпуска выйдет тренер и пусть проходит медосмотр
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ААМ
1640722894
Может быть он прав. Но с ним это случается редко.
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САДЫЧОК
1640723140
Хороший футболист ! Играет на команду ! Всё , у него получится ! Дзюбофилы , в сторонке курят или дрочат !
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Vitaga
1640771990
уткин сам не пройдет медосмотр. сразу госпитализируют и по здоровью и по психике. Сергеев в КС при команде слабее Зенита выдавал а с такими партнерами что в Питере верю сможет феерить
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zigbert
1640777810
Сергеев больше подходит на игру Азмуна. Без достаточного количества игрового времени ему трудно будет показывать свои способности.
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