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    Уткин: «Медосмотр стоило бы пройти тем, кто считает, что Сергеев укрепит «Зенит»

    Журналист Василий Уткин высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

    «Весь день читаю, что Сергеев проходит медосмотр в Зените.

    Мне кажется, что медосмотр параллельно – а чего технике простаивать – стоило бы пройти тем, кто считает, что Сергеев «Зенит» укрепит», – написал Уткин в твиттере.

    • Сергеев уже согласовал контракт с «Зенитом».
    • Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.
    • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

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    Источник: твиттер Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +137

      кaстрюлька 16 минут назад

      Пять месяцев позора и ты обеспечен на всю жизнь

      0
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      Рейтинг: +3405

      Блямба 21 минуту назад

      Мудрость не скроешь под складками тела.
      Василий Вячеславович зрит в корень.

      1
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      Рейтинг: +14404

      KLIM777 25 минут назад

      впервые согласен с Уткиным.

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