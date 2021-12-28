Уткин: «Медосмотр стоило бы пройти тем, кто считает, что Сергеев укрепит «Зенит»

Журналист Василий Уткин высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

«Весь день читаю, что Сергеев проходит медосмотр в Зените.

Мне кажется, что медосмотр параллельно – а чего технике простаивать – стоило бы пройти тем, кто считает, что Сергеев «Зенит» укрепит», – написал Уткин в твиттере.

Сергеев уже согласовал контракт с «Зенитом».

Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.

В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings)