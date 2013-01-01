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    Холанд хочет перейти только в «Реал»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

    По информации журналиста Руди Галетти, 21-летний норвежец летом готов уйти из «Боруссии» только в «Реал».

    • Контракт Холанда с «Боруссией» истекает в 2024 году. Отступные – 75 миллионов евро.
    • Холанд забил 19 голов и отдал 5 ассистов в 16 матчах этого сезона.
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

    Лапорта хочет сорвать переход Холанда в «Реал» (Marca)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Руди Галетти

    Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более 23 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1516

      Maxi_7 1 час назад

      Это, конечно, можно понять, но это место уже занял Мбаппе... к тому же никто не отменял факт находящегося в сумасшедшей форме Бензема, который ещё пару-тройку сезонов наверняка будет приносить клубу пользу своей игрой.
      Как по мне, учитывая стиль игры и характер норвежца, лучшим местом для дальнейшего его развития был бы Ливерпуль... если Холланд сейчас забивает огромное количество мячей, страшно представить в какое чудовище его превратит Клопп, а то, что превратит, думаю, ни у кого нет никаких сомнений...
      Эрлинг, конечно, ещё молод и ему хочется в королевский клуб - лучший клуб мира на данный момент по количеству и качеству завоёванных трофеев, но также нужно учитывать и тот факт, что сам Реал сейчас далеко не в лучшем состоянии - не понятно что будет с полузащитой(сердцем любого клуба) после скорого ухода Модрича и Крооса, кто будет тренером в следующем году да и сама Ла Лига сейчас очень слаба - Атлетико стабильно идет к деградации и саморазрушению, про Барсу я вообще молчу... не известно сколько сезонов они будут набирать былую мощь и величие 3,4 5... 10 сезонов? И что все это время будет делать Холланд в Реале? Забивать по 5 мячей Осасунам и Эйбарам и оформлять хет трики в эль классико против мертвой Барсы, а остальное время ждать лиги чемпионов чтобы по-настоящему проявить себя?
      Поэтому сейчас в его окружении, конечно, должны быть опытные и мудрые люди, которые должны подсказать, что не все то золото, что блестит.... АПЛ сейчас лучшая лига мира - лучшее место чтобы по-настоящему проявить себя, развиваться, прогрессировать и доказывать каждую неделю что ты лучший, играя против лучших...

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      Рейтинг: +1654

      Dr.Metal > Maxi_7 51 минуту назад

      Прочел твой пост с удовольствием

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      Рейтинг: +1516

      Maxi_7 > Dr.Metal 37 минут назад

      Спасибо, рад стараться!

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