Холанд хочет перейти только в «Реал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
По информации журналиста Руди Галетти, 21-летний норвежец летом готов уйти из «Боруссии» только в «Реал».
- Контракт Холанда с «Боруссией» истекает в 2024 году. Отступные – 75 миллионов евро.
- Холанд забил 19 голов и отдал 5 ассистов в 16 матчах этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
Лапорта хочет сорвать переход Холанда в «Реал» (Marca)
Источник: твиттер Руди Галетти
Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более 23 тысяч подписчиков.