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    Лапорта хочет сорвать переход Холанда в «Реал» (Marca)

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не хочет, чтобы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд перешел в «Реал».

    Как пишет Marca, он сделает все возможное, чтобы этот трансфер не состоялся.

    Президент каталонского клуба опасается, что в атаке у «Реала» будут играть Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Карим Бензема и Холанд. Лапорта попытается найти деньги для подписания форварда в «Барселону».

    Лапорта показал большой палец, отвечая на вопрос, есть ли у «Барселоны» деньги на Холанда

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +38376

      Project Бабангида 36 минут назад

      много каталонцу для счастья надо . в своём огороде бурьян, так хоть на соседский паркет кучку навалить...и на душе легче.

      1
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      Рейтинг: +14378

      KLIM777 41 минуту назад

      лучше бы рассказал, как так получилось, что в клубе собрали один шлак в виде депаев и де йонгов

      2
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