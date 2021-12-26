Лапорта хочет сорвать переход Холанда в «Реал» (Marca)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не хочет, чтобы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд перешел в «Реал».

Как пишет Marca, он сделает все возможное, чтобы этот трансфер не состоялся.

Президент каталонского клуба опасается, что в атаке у «Реала» будут играть Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Карим Бензема и Холанд. Лапорта попытается найти деньги для подписания форварда в «Барселону».

Лапорта показал большой палец, отвечая на вопрос, есть ли у «Барселоны» деньги на Холанда