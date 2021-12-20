Лапорта показал большой палец, отвечая на вопрос, есть ли у «Барселоны» деньги на Холанда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос болельщиков о возможном трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Есть ли у «Барсы» деньги на подписание Холанда? Покажите жест», – спросили у Лапорты.

Президент «Барсы» в ответ показал большой палец.

Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.