Лапорта показал большой палец, отвечая на вопрос, есть ли у «Барселоны» деньги на Холанда

На сороколетнего холонда точно есть
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос болельщиков о возможном трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Есть ли у «Барсы» деньги на подписание Холанда? Покажите жест», – спросили у Лапорты.
Президент «Барсы» в ответ показал большой палец.
- Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
¡PREGUNTAMOS A LAPORTA!»¿Tiene dinero el Barça para fichar a Haaland? Haga un gesto».LAPORTA: «»Lo estamos viendo en #JUGONES. pic.twitter.com/xVQe5abMB1— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 20, 2021