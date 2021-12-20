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    Лапорта показал большой палец, отвечая на вопрос, есть ли у «Барселоны» деньги на Холанда

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос болельщиков о возможном трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    «Есть ли у «Барсы» деньги на подписание Холанда? Покажите жест», – спросили у Лапорты.

    Президент «Барсы» в ответ показал большой палец.

    • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito TV

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +292

      СуперПАВ9 18 минут назад

      На сороколетнего холонда точно есть

      1
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      Рейтинг: +292

      СуперПАВ9 19 минут назад

      Из психушки збежал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4196

      FENIX-SL 1 час назад

      ага)
      ну конечно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22102

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А сам Холанд показал средний и подписал предварительный контракт с Реалом. )

      0
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      Рейтинг: +96

      КСин > DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      это точно

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