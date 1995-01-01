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    Первый тренер Ботхейма: «В борьбе за Эрика «Краснодар» опередил итальянцев и бельгийцев»

    Микал Асеруд, первый тренер новичка «Краснодара» Эрика Ботхейма, сообщил, что российский клуб выиграл конкуренцию за 21-летнего норвежца у команд из Италии и Бельгии.

    – Когда вы впервые узнали об интересе «Краснодара»?

    – Я слышал, что где-то месяц назад интерес к нему проявляли клубы из Италии и Бельгии. Но в какой-то момент он позвонил и сказал: «Что-то происходит», после чего стало известно про «Краснодар».

    Для меня это стало сюрпризом. Они появились на горизонте довольно неожиданно, опередив итальянцев и бельгийцев.

    – Еще говорили о предложении от голландского клуба на два миллиона.

    – Да, но это, как я понимаю, было летом. И, кстати, по типажу Эрик отлично подошел бы для этой лиги.

    Потом мы с ним говорили, я спросил, что он знает о «Краснодаре». Он рассказал, что это команда, которая любит владеть мячом и доминировать, что это их философия и что его это безумно радует. Возможно, они оптимально подходят друг другу.

    • В текущем сезоне форвард забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
    • Ботхейм заключил с «Краснодаром» контракт до 2025 года.
    • По информации VG, за норвежца заплатили 8 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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