Первый тренер Ботхейма: «В борьбе за Эрика «Краснодар» опередил итальянцев и бельгийцев»

Микал Асеруд, первый тренер новичка «Краснодара» Эрика Ботхейма, сообщил, что российский клуб выиграл конкуренцию за 21-летнего норвежца у команд из Италии и Бельгии.

– Когда вы впервые узнали об интересе «Краснодара»?

– Я слышал, что где-то месяц назад интерес к нему проявляли клубы из Италии и Бельгии. Но в какой-то момент он позвонил и сказал: «Что-то происходит», после чего стало известно про «Краснодар».

Для меня это стало сюрпризом. Они появились на горизонте довольно неожиданно, опередив итальянцев и бельгийцев.

– Еще говорили о предложении от голландского клуба на два миллиона.

– Да, но это, как я понимаю, было летом. И, кстати, по типажу Эрик отлично подошел бы для этой лиги.

Потом мы с ним говорили, я спросил, что он знает о «Краснодаре». Он рассказал, что это команда, которая любит владеть мячом и доминировать, что это их философия и что его это безумно радует. Возможно, они оптимально подходят друг другу.

В текущем сезоне форвард забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

Ботхейм заключил с «Краснодаром» контракт до 2025 года.

По информации VG, за норвежца заплатили 8 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов.

Ботхейм: «Круто, что «Краснодар» согласился столько заплатить за меня»