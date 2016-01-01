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    Ботхейм: «Круто, что «Краснодар» согласился столько заплатить за меня»

    Новичок «Краснодара» Эрик Ботхейм прокомментировал свой переход из «Буде-Глимта» в российский клуб.

    «Когда поступило такое предложение, ни я, ни клуб не могли отказаться. Счастлив получить возможность попробовать свои силы в РПЛ.

    Это круто, что «Краснодар» согласился столько заплатить за меня. Надеюсь оправдать вложения. Меня не сильно беспокоит цена трансфера, но я рад, что «Буде-Глимт» хорошо заработал», – сказал 21-летний норвежец.

    • Ботхейм заключил с «Краснодаром» контракт до 2025 года.
    • По информации VG, за форварда заплатили 8 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TV2

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +55418

      portero 38 минут назад

      Хорошо заработали и клуб и норвежец, осталась надежда что не зря...

      0
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      Рейтинг: +588

      dragoon000320 1 час назад

      вдруг это новый Халланд, тогда вложения будут оправданны

      0
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      ...
      Рейтинг: +55418

      portero > dragoon000320 37 минут назад

      К сожалению чаще бывает из вдруг только "пук"... газ рассеивается и наступает разочарование...

      0
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      Рейтинг: +8618

      САДЫЧОК > dragoon000320 10 минут назад

      Главное , чтобы не новый Дзюба !

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