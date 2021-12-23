Ботхейм: «Круто, что «Краснодар» согласился столько заплатить за меня»

Новичок «Краснодара» Эрик Ботхейм прокомментировал свой переход из «Буде-Глимта» в российский клуб.

«Когда поступило такое предложение, ни я, ни клуб не могли отказаться. Счастлив получить возможность попробовать свои силы в РПЛ.

Это круто, что «Краснодар» согласился столько заплатить за меня. Надеюсь оправдать вложения. Меня не сильно беспокоит цена трансфера, но я рад, что «Буде-Глимт» хорошо заработал», – сказал 21-летний норвежец.