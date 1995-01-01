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    «Краснодар» заплатил за Ботхейма 8+2 миллиона (VG)

    Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил «Буде-Глимт» за трансфер нападающего Эрика Ботхейма.

    По информации VG, 21-летний норвежец обошелся российскому клубу в 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    • В текущем сезоне форвард забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
    • С 15 лет Ботхейм регулярно вызывается в юношеские и молодежные сборные Норвегии.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

    Форвард «Буде-Глимт» Ботхейм перешел в «Краснодар». Контракт – до 2025 года

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    Источник: VG

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3471

      Кузьмич на трибуне 1 минуту назад

      Быки одни из первых на трансферном рынке делают приобретения. Не могу сказать , что это шикарная покупка, потому как чемпионат Норвегии наверняка слабее нашего. Но в помощь Кордобе будет хороший игрок на подмене. Посмотрим по весне. как бы не оказался второй Кайо.

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      Рейтинг: +4652

      R_a_i_n 14 минут назад

      Шикарная стата!

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