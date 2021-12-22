«Краснодар» заплатил за Ботхейма 8+2 миллиона (VG)

Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил «Буде-Глимт» за трансфер нападающего Эрика Ботхейма.
По информации VG, 21-летний норвежец обошелся российскому клубу в 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
- В текущем сезоне форвард забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- С 15 лет Ботхейм регулярно вызывается в юношеские и молодежные сборные Норвегии.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
Форвард «Буде-Глимт» Ботхейм перешел в «Краснодар». Контракт – до 2025 года
Источник: VG
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