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«Краснодар» заплатил за Ботхейма 8+2 миллиона (VG)

22 декабря 2021, 20:59
11

Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил «Буде-Глимт» за трансфер нападающего Эрика Ботхейма.

По информации VG, 21-летний норвежец обошелся российскому клубу в 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

  • В текущем сезоне форвард забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
  • С 15 лет Ботхейм регулярно вызывается в юношеские и молодежные сборные Норвегии.
  • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

Форвард «Буде-Глимт» Ботхейм перешел в «Краснодар». Контракт – до 2025 года

Источник: VG

Норвежский ежедневный таблоид. С большим отрывом самый популярный вебсайт страны.

Россия. Премьер-лига Краснодар Буде-Глимт
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1640196561
Шикарная стата!
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Кузьмич на трибуне
1640197377
Быки одни из первых на трансферном рынке делают приобретения. Не могу сказать , что это шикарная покупка, потому как чемпионат Норвегии наверняка слабее нашего. Но в помощь Кордобе будет хороший игрок на подмене. Посмотрим по весне. как бы не оказался второй Кайо.
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Krasnodar 123
1640197564
Что за идиотская привычка считать деньги ФК Краснодар ? Деньги есть вот и купили, причем свои деньги !!! Не государственные и не в займы взятые!!!
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JTherry
1640199429
когда писали про 5 лимонов, подумал, что слишком дешево обошелся победитель "Ромы" быкам...
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portero
1640204198
Дороговато... подойдет ли он, или опять менеджеры деньжат рубят... Надеемся что поднимется раз в десять в цене.
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paracetamol
1640235521
600 тыщ и 10 лямов! Бабло некуда девать?
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Ziklop
1640257462
бразилу сватали, он явно круче викинга был. наверное ценник влупили сказочный на него.
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