«Краснодар» заплатил за Ботхейма 8+2 миллиона (VG)

Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил «Буде-Глимт» за трансфер нападающего Эрика Ботхейма.

По информации VG, 21-летний норвежец обошелся российскому клубу в 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне форвард забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

С 15 лет Ботхейм регулярно вызывается в юношеские и молодежные сборные Норвегии.

регулярно вызывается в юношеские и молодежные сборные Норвегии. Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

Форвард «Буде-Глимт» Ботхейм перешел в «Краснодар». Контракт – до 2025 года