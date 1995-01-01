Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Семак: «Стараюсь не следить за отдыхом игроков «Зенита». Это их личное время»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о важности отдыха в карьере футболиста.

    – Для профессионального футболиста отдых – фактически часть работы и важный элемент подготовки. Вы общались когда-нибудь со специалистами по этому вопросу или, может быть, читали литературу о том, как правильно организовать досуг?

    – Конечно, это очень важная составляющая тренировочного процесса. Прежде всего, режим питания, здоровый сон – это самые главные аспекты восстановления, которые, конечно же, помогают при подготовке к тренировочным занятиям и, тем более, играм.

    – Считаете ли вы сейчас, что абсолютно правильно использовали свободное время, когда были футболистом? Может быть, сейчас вам кажется, что можно было в это время дополнительно чему-то научиться или как-то иначе планировать досуг?

    – Конечно, можно было более качественно использовать то время, которое было, хоть его было и немного. Конечно, есть некое сожаление, но абсолютно некогда об этом думать.

    Всегда хочется чего-то большего в плане саморазвития и многих других очень важных вещей в нашей жизни.

    – Следите ли вы за тем, как отдыхают игроки вашего клуба? По ходу сезона и во время отпуска?

    – Стараюсь не следить, за исключением тех моментов, когда что-то попадается на глаза. Потому что это их личное время, ребята все – профессионалы и должны со всей ответственностью подходить к своей работе и к тому свободному времени, которое у них есть.

    Тем более, они – публичные люди и для многих являются примером как в спорте, так и в жизни. Это тоже имеет значение.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • В феврале команда сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы.

    Семак: «Мечтаю научиться отбивать чечетку»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт «Газпромбанка»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92328
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68339
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru