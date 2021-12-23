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  • Семак: «Стараюсь не следить за отдыхом игроков «Зенита». Это их личное время»

Семак: «Стараюсь не следить за отдыхом игроков «Зенита». Это их личное время»

23 декабря 2021, 22:45
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о важности отдыха в карьере футболиста.

– Для профессионального футболиста отдых – фактически часть работы и важный элемент подготовки. Вы общались когда-нибудь со специалистами по этому вопросу или, может быть, читали литературу о том, как правильно организовать досуг?

– Конечно, это очень важная составляющая тренировочного процесса. Прежде всего, режим питания, здоровый сон – это самые главные аспекты восстановления, которые, конечно же, помогают при подготовке к тренировочным занятиям и, тем более, играм.

– Считаете ли вы сейчас, что абсолютно правильно использовали свободное время, когда были футболистом? Может быть, сейчас вам кажется, что можно было в это время дополнительно чему-то научиться или как-то иначе планировать досуг?

– Конечно, можно было более качественно использовать то время, которое было, хоть его было и немного. Конечно, есть некое сожаление, но абсолютно некогда об этом думать.

Всегда хочется чего-то большего в плане саморазвития и многих других очень важных вещей в нашей жизни.

– Следите ли вы за тем, как отдыхают игроки вашего клуба? По ходу сезона и во время отпуска?

– Стараюсь не следить, за исключением тех моментов, когда что-то попадается на глаза. Потому что это их личное время, ребята все – профессионалы и должны со всей ответственностью подходить к своей работе и к тому свободному времени, которое у них есть.

Тем более, они – публичные люди и для многих являются примером как в спорте, так и в жизни. Это тоже имеет значение.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
  • В феврале команда сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы.

Семак: «Мечтаю научиться отбивать чечетку»

Источник: Сайт «Газпромбанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (4)
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paracetamol
1640298481
Нажрутся, каты, без тренера!
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Форвард 79
1640314563
А зря! За Кокориным и Мамаевым не следили и вот результат. Сначала на асю страну Монако, а далее кафе со стулом
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Боцман59rus
1640318453
_ это как так, стараться в том, чего не делаешь?
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