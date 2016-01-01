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    Семак: «Мечтаю научиться отбивать чечетку»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, чем хотел бы заниматься в свободное время.

    «Времени абсолютно не остается ни на что. Конечно, хотелось бы и путешествовать, и уделять внимание многим другим спортивным занятиям: серфингу, велосипеду. Это что касается здорового и активного отдыха.

    По поводу других вещей – у меня есть подарок, и нужно его когда-то все-таки использовать. Имею в виду ботинки для чечетки, которые мне подарила супруга – конечно, хочется научиться отбивать чечетку хотя бы чуть-чуть.

    Возможно, однажды это случится. Главное, что есть мечта», – сказал Семак.

    • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
    • При нем команда три раза подряд выиграла РПЛ.
    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата.

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    Источник: сайт «Газпромбанка»

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