Семак: «Мечтаю научиться отбивать чечетку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, чем хотел бы заниматься в свободное время.

«Времени абсолютно не остается ни на что. Конечно, хотелось бы и путешествовать, и уделять внимание многим другим спортивным занятиям: серфингу, велосипеду. Это что касается здорового и активного отдыха.

По поводу других вещей – у меня есть подарок, и нужно его когда-то все-таки использовать. Имею в виду ботинки для чечетки, которые мне подарила супруга – конечно, хочется научиться отбивать чечетку хотя бы чуть-чуть.

Возможно, однажды это случится. Главное, что есть мечта», – сказал Семак.