Грулев – о «Динамо»: «Очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал продление контракта с клубом до 2025 года.

«Я чувствую себя в «Динамо» абсолютно комфортно. Мне очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды, которая сейчас у нас сложилась.

Чувствую, что прибавляю, что прогрессирую вместе с партнeрами. Это и по турнирной таблице видно – мы ушли на зимнюю паузу на втором месте.

Я хотел остаться в «Динамо», клуб тоже намеревался сохранить меня. Очень здорово, что мы нашли общий язык. Теперь намереваюсь немного отдохнуть на родине в Кемерово, после чего со свежими силами приступить к подготовке ко второй части сезона», – сказал Грулев.