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  • Грулев – о «Динамо»: «Очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды»

Грулев – о «Динамо»: «Очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды»

22 декабря 2021, 13:58
5

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал продление контракта с клубом до 2025 года.

«Я чувствую себя в «Динамо» абсолютно комфортно. Мне очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды, которая сейчас у нас сложилась.

Чувствую, что прибавляю, что прогрессирую вместе с партнeрами. Это и по турнирной таблице видно – мы ушли на зимнюю паузу на втором месте.

Я хотел остаться в «Динамо», клуб тоже намеревался сохранить меня. Очень здорово, что мы нашли общий язык. Теперь намереваюсь немного отдохнуть на родине в Кемерово, после чего со свежими силами приступить к подготовке ко второй части сезона», – сказал Грулев.

  • 22-летний Грулев – выпускник академии «Динамо».
  • За главную команду он провел 73 матча, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
  • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.

Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Грулев Вячеслав
Комментарии (5)
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55together
1640200656
Молодец! Настоящий Динамовец!
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JTherry
1640204408
будущий водолаз...) настоящее днище.!!!
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Борисыч1
1640224941
Служил в армейке с призывом из Кемерово. Весёлыми балагурами их точно не назовёшь)) Ни капли не удивляет хмурость, неулыбчивость и постоянная напряжённость Грули, в том моём призыве все были такие, один только весёлый попался на 20 человек. Хотя строго говоря выборка для статистики ничтожна но всё-таки как говорится)))
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