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    Грулев – о «Динамо»: «Очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды»

    Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал продление контракта с клубом до 2025 года.

    «Я чувствую себя в «Динамо» абсолютно комфортно. Мне очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды, которая сейчас у нас сложилась.

    Чувствую, что прибавляю, что прогрессирую вместе с партнeрами. Это и по турнирной таблице видно – мы ушли на зимнюю паузу на втором месте.

    Я хотел остаться в «Динамо», клуб тоже намеревался сохранить меня. Очень здорово, что мы нашли общий язык. Теперь намереваюсь немного отдохнуть на родине в Кемерово, после чего со свежими силами приступить к подготовке ко второй части сезона», – сказал Грулев.

    • 22-летний Грулев – выпускник академии «Динамо».
    • За главную команду он провел 73 матча, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
    • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: сайт «Динамо»

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