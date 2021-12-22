Грулев – о «Динамо»: «Очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал продление контракта с клубом до 2025 года.
«Я чувствую себя в «Динамо» абсолютно комфортно. Мне очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды, которая сейчас у нас сложилась.
Чувствую, что прибавляю, что прогрессирую вместе с партнeрами. Это и по турнирной таблице видно – мы ушли на зимнюю паузу на втором месте.
Я хотел остаться в «Динамо», клуб тоже намеревался сохранить меня. Очень здорово, что мы нашли общий язык. Теперь намереваюсь немного отдохнуть на родине в Кемерово, после чего со свежими силами приступить к подготовке ко второй части сезона», – сказал Грулев.
- 22-летний Грулев – выпускник академии «Динамо».
- За главную команду он провел 73 матча, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
- «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
Источник: сайт «Динамо»