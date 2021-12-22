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    «Забьет всем командам!» «Динамо» продлило контракт с Грулевым до 2025 года

    «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Вячеславом Грулевым. Теперь стороны связаны до 2025 года.

    Клубу и игроку удалось договориться о финансовых деталях сделки, с чем ранее возникали проблемы.

    • 22-летний Грулев – выпускник академии «Динамо».
    • За главную команду он провел 73 матча, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
    • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +473

      111Hunter111 24 минуты назад

      очередная приятная новость, Слава успехов!

      0
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      Рейтинг: +791

      Борисыч1 32 минуты назад

      Ура!!! "Всем командам забьёт Грулёв!" Кто не в курсе этой цитаты - смотрите промо-ролик на Динамо ТВ ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6316

      vladik12 > Борисыч1 14 минут назад

      "Динамо ТВ" можно смотреть только ради Полины. Мелькает она еще в кадре?)

      0
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