«Забьет всем командам!» «Динамо» продлило контракт с Грулевым до 2025 года

очередная приятная новость, Слава успехов!
«Динамо» подписало новый контракт с нападающим Вячеславом Грулевым. Теперь стороны связаны до 2025 года.
Клубу и игроку удалось договориться о финансовых деталях сделки, с чем ранее возникали проблемы.
- 22-летний Грулев – выпускник академии «Динамо».
- За главную команду он провел 73 матча, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
- «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
Слава Грулeв забьeт всем командам!Нападающий продлил контракт с «Динамо» до 2025 года #ДинамоМосква #Грулeв #футбол pic.twitter.com/w6tuo6OLET— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 22, 2021