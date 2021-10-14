«СЭ»: «Динамо» предложило Евгеньеву и Грулеву новые контракты

«Динамо» ведет переговоры о продолжении сотрудничества с защитником Романом Евгеньевым и хавбеком Вячеславом Грулевым.

По информации «СЭ», оба футболиста получили от клуба предложения о заключении новых соглашений, однако указанные там условия их не устраивают.

Переговоры с игроками продвигаются тяжело, стороны пока далеки от компромисса.