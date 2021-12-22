Хави: «Барселона» заслужила победу над «Севильей». Мы растем, горжусь командой»

Главный тренер «Барселоны» Хави убежден, что его команда должна была забирать три очка в матче четвертого тура Примеры против «Севильи» (1:1). Все голы были забиты в первом тайме.

«Мы потеряли два очка. «Барселона» заслужила победу, была очень хороша. Команда растет, становится лучше.

Нам не повезло, что не реализовали моменты. Горжусь командой. У меня хорошие впечатления, но нужно было брать три очка», – сказал Хави.