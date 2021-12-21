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    Хави: «Барселона» заслужила победу над «Севильей». Мы растем, горжусь командой»

    Главный тренер «Барселоны» Хави убежден, что его команда должна была забирать три очка в матче четвертого тура Примеры против «Севильи» (1:1). Все голы были забиты в первом тайме.

    «Мы потеряли два очка. «Барселона» заслужила победу, была очень хороша. Команда растет, становится лучше.

    Нам не повезло, что не реализовали моменты. Горжусь командой. У меня хорошие впечатления, но нужно было брать три очка», – сказал Хави.

    • С 64-й минуты «Барселона» играла в большинстве.
    • «Севилья» идет в Примере 2-й.
    • «Барселона» занимает 7-ю строчку.

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    Источник: Marca

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