Хави: «Барселона» заслужила победу над «Севильей». Мы растем, горжусь командой»

Главный тренер «Барселоны» Хави убежден, что его команда должна была забирать три очка в матче четвертого тура Примеры против «Севильи» (1:1). Все голы были забиты в первом тайме.
«Мы потеряли два очка. «Барселона» заслужила победу, была очень хороша. Команда растет, становится лучше.
Нам не повезло, что не реализовали моменты. Горжусь командой. У меня хорошие впечатления, но нужно было брать три очка», – сказал Хави.
- С 64-й минуты «Барселона» играла в большинстве.
- «Севилья» идет в Примере 2-й.
- «Барселона» занимает 7-ю строчку.
Источник: Marca