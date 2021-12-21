Кунде получил красную карточку за бросок мяча в лицо Альбе

Защитник «Севильи» Жюль Кунде получил прямую красную карточку в матче четвертого тура Примеры против «Барселоны» (1:1). Это случилось на 64-й минуте.
Француз бросил мяч в лицо оппоненту Жорди Альбе. Арбитр отреагировал прямой красной.
- В оставшиеся полчаса в большинстве «Барселона» не забила.
- «Севилья» идет в Примере 2-й.
- «Барселона» занимает 7-ю строчку.
Jules Kounde gets a straight red for throwing the ball at Jordi Alba's face pic.twitter.com/SjLC6yTdHv— ESPN FC (@ESPNFC) December 21, 2021