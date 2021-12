Кунде получил красную карточку за бросок мяча в лицо Альбе

Защитник «Севильи» Жюль Кунде получил прямую красную карточку в матче четвертого тура Примеры против «Барселоны» (1:1). Это случилось на 64-й минуте.

Француз бросил мяч в лицо оппоненту Жорди Альбе. Арбитр отреагировал прямой красной.

Jules Kounde gets a straight red for throwing the ball at Jordi Alba's face pic.twitter.com/SjLC6yTdHv