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    Кунде получил красную карточку за бросок мяча в лицо Альбе

    Защитник «Севильи» Жюль Кунде получил прямую красную карточку в матче четвертого тура Примеры против «Барселоны» (1:1). Это случилось на 64-й минуте.

    Француз бросил мяч в лицо оппоненту Жорди Альбе. Арбитр отреагировал прямой красной.

    • В оставшиеся полчаса в большинстве «Барселона» не забила.
    • «Севилья» идет в Примере 2-й.
    • «Барселона» занимает 7-ю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ESPN FC

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