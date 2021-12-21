Кунде получил красную карточку за бросок мяча в лицо Альбе

Защитник «Севильи» Жюль Кунде получил прямую красную карточку в матче четвертого тура Примеры против «Барселоны» (1:1). Это случилось на 64-й минуте.

Француз бросил мяч в лицо оппоненту Жорди Альбе. Арбитр отреагировал прямой красной.

В оставшиеся полчаса в большинстве «Барселона» не забила.

«Севилья» идет в Примере 2-й.

«Барселона» занимает 7-ю строчку.