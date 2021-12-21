«Зенит» предложил Азмуну контракт на четыре года. Клуб будет ждать его решения до конца января

«Зенит» предложил нападающему Сердару Азмуну контракт на четыре года, сообщает Metaratings. Игрок взял время на размышление.

Клуб из Санкт-Петербурга будет ждать решения иранца до конца января. Если Азмун не согласится продлить контракт к этому времени, «Зенит» начнет более конкретные переговоры с «Лионом» о трансфере игрока.

Клубы не могут договориться о сумме выкупа. «Зенит» настаивает на максимуме, несмотря на истекающий летом контракт Азмуна.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Орлов: «Зенит» сделал Азмуну хорошее предложение и сказал: «Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?»