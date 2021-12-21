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  • «Зенит» предложил Азмуну контракт на четыре года. Клуб будет ждать его решения до конца января

«Зенит» предложил Азмуну контракт на четыре года. Клуб будет ждать его решения до конца января

21 декабря 2021, 20:27
19

«Зенит» предложил нападающему Сердару Азмуну контракт на четыре года, сообщает Metaratings. Игрок взял время на размышление.

Клуб из Санкт-Петербурга будет ждать решения иранца до конца января. Если Азмун не согласится продлить контракт к этому времени, «Зенит» начнет более конкретные переговоры с «Лионом» о трансфере игрока.

Клубы не могут договориться о сумме выкупа. «Зенит» настаивает на максимуме, несмотря на истекающий летом контракт Азмуна.

  • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Орлов: «Зенит» сделал Азмуну хорошее предложение и сказал: «Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (19)
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Bozigit
1640108087
Если останется выиграет!
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Plyash
1640109923
Если мозги есть,то останется.В любой другой команде ему роль лидера в атаке никто не доверит,станет серой мышкой.Тем более, рукастое Дзюбло уже совсем,похоже,не удел. Азмуну полный карт-бланш в атаке плывёт.
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Sancho010365
1640111949
Азмуна нужно оставлять по любому, но летом найти ему достойный клуб (не Лион), чисто по человечески постараться найти ему нормальный клуб, если захочет уйти. Но если Зенит выиграет Лигу Европы, то оставить.
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rash1959
1640112444
Такую парочку разбивают...
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Soccerdealer63
1640115281
Азмун, по-хорошему, объективно дорос до лиги посильнее РПЛ.... Тут у него не будет никакого футбольного прогресса...Разве, что денежный? Не исключаю, что и в стране у нас ему тошновто становится... Не знаю, сколько ему надо бабла отсыпать, чтобы оставить... Франция и страна получше , Лион и клуб покруче... Хотя, уверен, все "азмуны" мечтают о суперклубах))) Но, боюсь, в "реалах" Азмуну не пробиться в основу, а в МанСии - в заявку))))
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Вомбат
1640116522
Лион для Азмуна хороший вариант. Но для Зенита важнее пошуметь в ЛЕ весной, чем получить за Азмуна сейчас 5 млн евро. Если он поможет команде пройти скажем в 1:4 финала (дальше нереально), то пусть летом уходит за так.
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моэм
1640117239
С 18 лет , т.е. всю сознательную жизнь в футболе Азмун прожил в России , забил 85 голов и за сборную за это время забил 69 голов , чего не было бы , если бы не имел постоянной игровой практики в РПЛ...чего Лион ему не гарантирует и кстати при гораздо меньшей зарплате ... а не пойдёт игра ???... как у Азара , хотя он был суперзвезда АПЛ ...и окажется в полной заднице.
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PAREVG.
1640118398
Азмун перерос РПЛ. если останется загубит карьеру, и уже никуда не уедет. Ему уже 26, следующего шанса скорее всего не будет.
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Spirit_78
1640118661
Хотелось бы конечно, чтобы Азмун остался. Вряд ли получится найти ему замену за адекватные деньги.
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ZENIT-59
1640172802
Хотелось бы сохранить этого нападающего, но он мыслями уже во Франции-не зря семья подыскивает там жильё, да и последние игры Сердар проводил слабо.Кроме того, не просто так оживились переговоры по Кобралу .Вывод напрашивается о прекращении переговоров
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