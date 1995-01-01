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    «Зенит» предложил Азмуну контракт на четыре года. Клуб будет ждать его решения до конца января

    «Зенит» предложил нападающему Сердару Азмуну контракт на четыре года, сообщает Metaratings. Игрок взял время на размышление.

    Клуб из Санкт-Петербурга будет ждать решения иранца до конца января. Если Азмун не согласится продлить контракт к этому времени, «Зенит» начнет более конкретные переговоры с «Лионом» о трансфере игрока.

    Клубы не могут договориться о сумме выкупа. «Зенит» настаивает на максимуме, несмотря на истекающий летом контракт Азмуна.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

    Орлов: «Зенит» сделал Азмуну хорошее предложение и сказал: «Что ты с «Лионом» сможешь выиграть, если попадeшь туда?»

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +36

      КУКУШКА 9 минут назад

      Не че любовница дзюбы уйдет,хотя и голубой лев наверное тоже убежит с лазурятни,и баклажаны прикупят очередного хлама в Бразилии или Аргентине)))

      1
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      Рейтинг: +4856

      rash1959 30 минут назад

      Такую парочку разбивают...

      2
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      Рейтинг: +1427

      Sancho010365 38 минут назад

      Азмуна нужно оставлять по любому, но летом найти ему достойный клуб (не Лион), чисто по человечески постараться найти ему нормальный клуб, если захочет уйти. Но если Зенит выиграет Лигу Европы, то оставить.

      0
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      Рейтинг: +36

      КУКУШКА > Sancho010365 17 минут назад

      Но если Зенит выиграет Лигу Европы, то оставить.

      Чуть со стула не упал))
      Вы трезвы??? хахахахаха

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      Рейтинг: +36

      КУКУШКА > Sancho010365 17 минут назад

      А чем хуже Лион бзянита?
      А если бы этим средненьким игрочишкой тем более играя в дворовой команде,интересовались серьезно норм клубы,уже бы убежал))

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      Рейтинг: +1427

      Sancho010365 > КУКУШКА 9 минут назад

      Всё нормально. Зачем бразильцев набрали, чтобы только в РПЛ постоянно золото брать. Хотелось бы фантазии выдать за реальность, ну хоть чуть-чуть. Ну в 2009 тоже было непросто, смогли же. Думаю Азмуну лучше в Италию, в Лионе там не всё так просто.

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      Рейтинг: +10058

      playsh 1 час назад

      Если мозги есть,то останется.В любой другой команде ему роль лидера в атаке никто не доверит,станет серой мышкой.Тем более, рукастое Дзюбло уже совсем,похоже,не удел.
      Азмуну полный карт-бланш в атаке плывёт.

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      Рейтинг: +5084

      Semenycch 1 час назад

      Судя по всему не останется.

      2
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      Рейтинг: +1285

      Bozigit 1 час назад

      Если останется выиграет!

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